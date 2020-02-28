Челябинская область в тройке лидеров на право проведения фестиваля уличного граффити

Сегодня, 10:51 Категория: Культура

99

0

Сегодня последний день голосования онлайн-голосования по выбору площадок для проведения фестиваля уличного искусства «Культурный код».

Событие пройдёт в трёх субъектах России, которые наберут больше всего голосов.

В настоящее время лидирует Ставропольский край, на втором месте – Челябинская область, на третьем – Республика Татарстан.

Проголосовать за наш регион можно, пройдя по ссылке https://vk.com/kr74_ru?w=wall-162671848_3452

Культурный код – это создание больших граффити на фасадах домов, выставки современного искусства и концерты и многое другое.

С 15 апреля по 30 октября в фестивалях «Культурный код» примут участие не менее 40 художников из разных стран мира, которые создадут около 100 масштабных работ. Организаторами проекта являются АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийский Народный Фронт.