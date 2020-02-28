В Кыштыме на Масленице выступил челябинский силач, попавший в "Книгу рекордов России"

Вчера, 14:29 Категория: Культура

1 666

0

Фото Максима Марининова.

Вчера на центральной площади Карла Маркса развернулись праздничные гуляния, посвящённые проводам зимы и встрече весны.

По традиции, с полудня началось сценическое действо. Праздничное настроение для жителей и гостей создавали ряженые, скоморохи и творческие коллективы. Работники культуры, а также волонтёры зазывали народ в хороводы и игрища.

Впервые площадка возле масленичного столба превратилась в импровизированную сцену. Кульминацией стало выступление челябинского силача Игоря Попова. Он ловко жонглировал топорами и 18-килограмовыми ядрами. Удивил кыштымцев и почти акробатическими номерами с полуторапудовыми гирями и бревном.

- Я 15 лет проработал в государственном цирке Санкт-Петербурга, - сказал сайту "КР" Игорь Попов. - Выступал с силовыми номерами. Теперь я на пенсии, но привычка держать себя в хорошей физической форме осталась до сих пор. Для меня силовой экстрим стал образом жизни.

Кстати, в 2017 году Попов участвовал в телевизионном шоу "Я могу!". Тогда наш земляк продемонстрировал недюжиную силу, удержав на голове ...холодильник весом в 47 с лишним килограммов! Он удерживал его 40 секунд, за что и попал в книгу рекордов России.

Как и полагается, на площади разместились сытные ряды. Гостям предлагалось отведать горячих шашлыков, блинов и плова. Детвора с удовольствием лакомилась свежей выпечкой и сладкой ватой.

Празднование Масленицы завершилось сожжением чучела.

Подробный репортаж о проводах зимы в Кыштыме читайте в следующем номере газеты «Кыштымский рабочий».