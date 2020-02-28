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В Кыштыме поклонников Гарри Поттера приглашают на литературный квест

Сегодня, 09:36 Категория: Культура
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Завтра в центральной городской библиотеке имени Бориса Швейкина состоится квест по мотивам книг и фильмов о Гарри Поттере.

 

Как сообщила сайту «КР» заведующая отделом социально-значимой информации библиотеки Лариса Горбунова, участники квеста почувствуют себя настоящими волшебниками. При этом специальных знаний для его прохождения не требуется. На сегодняшний день на участие в литературном квесте зарегистрировались уже 14 человек. Остаётся ещё десять свободных мест. Зарегистрироваться можно в группе https://vk.com/libquest

 

Напомним, за квест по мотивам произведений о Гарри Поттере кыштымцы проголосовали на портале Активный житель 74.

 

Начало в 14 часов.

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Теги: Кыштым библиотека квест Гарри Поттер

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