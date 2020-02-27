В Челябинской области может пройти фестиваль уличного искусства. Всё зависит от поддержки жителей

Сегодня, 13:03 Категория: Культура

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Завершается онлайн-голосование за право стать площадкой проведения фестиваля уличного искусства «Культурный код».

Событие пройдёт в трёх субъектах России, которые наберут больше всего голосов.

До 3 марта южноуральцы могут проголосовать за наш регион, пройдя по ссылке https://vk.com/kr74_ru?w=wall-162671848_3452

Культурный код – это создание больших граффити на фасадах домов, творческие встречи и обмен опытом с известными граффитистами, выставки современного искусства и концерты, экскурсии по площадкам фестиваля и многое другое.



С15 апреля по 30 октября в фестивалях «Культурный код» примут участие не менее 40 художников из разных стран мира, которые создадут около 100 масштабных работ.



Организаторами проекта являются АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийский Народный Фронт.