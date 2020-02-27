Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Челябинской области может пройти фестиваль уличного искусства. Всё зависит от поддержки жителей

Сегодня, 13:03 Категория: Культура
49
0

 

Завершается онлайн-голосование за право стать площадкой проведения фестиваля уличного искусства «Культурный код».

 

Событие пройдёт в трёх субъектах России, которые наберут больше всего голосов.

 

До 3 марта южноуральцы могут проголосовать за наш регион, пройдя по ссылке https://vk.com/kr74_ru?w=wall-162671848_3452

 

Культурный код – это создание больших граффити на фасадах домов, творческие встречи и обмен опытом с известными граффитистами, выставки современного искусства и концерты, экскурсии по площадкам фестиваля и многое другое.

С15 апреля по 30 октября в фестивалях «Культурный код» примут участие не менее 40 художников из разных стран мира, которые создадут около 100 масштабных работ.

Организаторами проекта являются АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийский Народный Фронт.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Культурный код Уличное граффити Челябинск

Похожие публикации:

Жители Кыштыма могут присоединиться к голосованию за проведение фестиваля уличного граффити

«Апельсиновая берёза» в Кыштыме

В Кыштыме пройдёт всероссийский конкурс

«Львиное сердце» – за здоровье молодых

В Кыштыме сбываются приметы

Комментарии:

Добавить