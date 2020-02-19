С понедельника начнётся Масленичная неделя: вспоминаем традиции

Сегодня, 14:54 Категория: Культура

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По традиции, она начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье. Однако в Кыштыме Широкую Масленицу отпразднуют в последний день февраля – в субботу, 29-го.

Работники культуры уже готовят большую развлекательную программу, которая развернётся как на сцене, так и «в толпе». Не обойдётся без сытных рядов.

По словам старшего экономиста управления стратегического развития и привлечения инвестиция администрации Кыштымского городского округа Ирины Крюченковой, сытные ряды объединят порядка 15 торговых мест. Здесь будут и шашлыки, и плов, и блины, и выпечка. Сувениры ручной работы можно будет приобрести у мастеров прикладного творчества.

Все дни Масленичной недели наполнены глубоким смыслом. У каждого из них – своё название и традиции.



Понедельник - встреча. В этот день заканчивали подготовку развлечений, ходили по гостям и выпекали первый праздничный блин. Его отдавали беднякам – за помин душ усопших.



Вторник - заигрыши или, по-простому, сватовство. В деревне в этот день устраивали смотрины. Время выбрано неспроста – в Великий пост свадьбы играть было нельзя, а вот уже после Пасхи, на Красную горку, можно было и отметить создание новой семьи. Поэтому молодёжь знакомилась на Масленичной неделе.



Среда - лакомка. В среду мать жены печёт блины и угощает ими зятя. Считается, что чем богаче ее стол, тем больше тёща благоволила к мужу своей дочери.



Четверг - разгул. В четверг с размахом начиналась Широкая Масленица. И, конечно же, ни одна праздничная неделя не проходила без игр: хороводы, песни всем двором, катания с горки, прыжки через костёр, кулачные бои.



Пятница - тёщины вечёрки. В этот день, наоборот, мать дочери сама наведывается в дом к зятю, и тот так же должен накормить её символом Масленицы.

Суббота - золовкины посиделки. В предпоследний день Масленичной недели молодые невестки приглашали к себе в гости родственников мужа.



Воскресенье - проводы. Народ начинал подготовку к Великому посту. Просили прощения у близких, поминали усопших. Всю еду доедали, а что оставалось – сжигали. Тщательно мыли посуду, а затем шли в баню. Завершало праздник торжественное сожжение чучела Масленицы, а оставшийся от него пепел развеивали над полями, чтобы грядущий год был урожайным.