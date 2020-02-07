Заводовладельцы Кыштыма. Наследие Демидовых. Продолжение

Вчера, 10:00 Категория: Культура

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Первоначальный вид усадьбы Демидовых в Кыштыме.

Фасад здания со стороны городского пруда

Ранее на сайте «КР» вышла статья «Заводовладельцы Кыштыма. Наследие Демидовых». С неё начался рассказ о первых промышленниках нашего города – основателе династии Демидовых – Никите Антюфееве (Антуфьеве) и его сыне Никите Никитиче, который и возвёл в Кыштыме заводы. Мы продолжает публиковать исторические материалы о них.

Речной караван

После смерти промышленника сгоревшие дотла Верхне-Кыштымский и Нижне-Кыштымский предприятия возглавил его сын – Никита Никитич-младший. Он родился в Туле в 1728 году. В 30-летнем возрасте взялся за восстановление заводов. Здания строились из кирпича с покрытием из чугунных досок, что было новшеством. Плотина была выложена из камня и укреплена чугунными плитами.

Одновременно с восстановлением заводов Никита Демидов принимал меры по расширению производства. В 1759 году он получил разрешение на строительство Нижне-Шайтанского и АзяшУфимского заводов.

Для создания единой водной системы кыштымская вода была переброшена в Каслинский пруд. После этого для Верхне-Кыштымского завода прорыли каналы в городской пруд и перебросили воду из озёр Увильды, Акакуль и Сугомак.

К началу 60-х годов XVIII века из всех заводов Никиты Демидова Верхне-Кыштымский был самым мощным: обе домны выплавляли чугун, имелись три молотовые фабрики. Топливом служил сосновый уголь.

В 1760 году был запущен Нижне-Шайтанский завод, поданы челобитные на постройку Кеалимского железного и Шемахинского переделочного заводов. Но их так и не построили из-за экономического спада в уральской металлургии. На месте, где должен был стоять Шемахинский завод, выстроили Сорокинскую пристань на реке Уфе для развития транспортной сети заводского хозяйства.

Провоз продукции проходил следующим образом: зимой – гужевым способом до пристани, в весенне-летний период – караванным сплавом на коломенках по рекам Чусовой, Каме и Волге до Твери. Там караваны зимовали, а весной по рекам и каналам добирались до Санкт-Петербурга. Весь путь занимал полтора года. Другого способа доставки продукции в то время не существовало.

Семейные ссоры решали через императрицу

В 1762 году восстановленные Верхне- и Нижне-Кыштымские заводы снова запустили в работу. У верхней плотины на живописном высоком берегу городского пруда возвышался двухэтажный каменный господский дом на 18 комнат. Вокруг разбили сад, посадили все растущие на Урале деревья и кустарники, в том числе плодовые.

Усадьба представляла собой небольшую, но хорошо оборудованную крепость. По периметру приусадебного участка была поставлена высокая каменная стена. В стены было встроено два погреба с амбарами. Скотный двор тоже выложили из камня. В это же время на острове строилась каменная церковь Сошествия Святого Духа на апостолов.

В 1767 году Верхне- и Нижне-Шайтанские заводы, которыми владел Демидов, перешли во владение купцам Ширяевым. Никита Никитич женился на их сестре. Семейство жило в бедности, и таким образом предприниматель, по сути, «купил» себе жену.

Софья Алексеевна вышла за Демидова не по доброй воле, и их семейная жизнь не стала счастливой. Оба жаловались друг на друга императрице Екатерине II. А та в свою очередь повелела разобрать их дело совестным судом и в 1779 году утвердила решение: вернуть жену к мужу. Только вместе они так и не жили. Детей у Никиты и Софьи не было.

Как тютнярцы приехали в Кыштым

Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва сотрясала Россию в 1773- 1775 годы. В декабре 1773 года пугачёвское движение распространилось на Кыштымский, Каслинский и Нязепетровский заводы. Кыштымские заводы стали центром повстанческого движения Зауралья.

Никита Демидов уехал в Санкт-Петербург, с этого времени управление вёл в основном через переписку. Живя в Москве, Санкт-Петербурге и за границей заводовладелец регулярно получал от приказчиков и управляющих отчёты и отправлял на заводы распоряжения.

После подавления «Пугачевской замятни» в апреле 1775 года началось восстановление каслинского и кыштымских предприятий. В 1777 году на них возобновилась работа. На Верхне-Кыштымском заводе Никиты Демидова изготовляли дроби разных лотов и отправляли в Казань. Туда же, а ещё и в Санкт-Петербург, увозили сделанные в нашем городе бомбы и ядра разного веса.

В начале 1784 года Никита Никитич купил село Воскресенское и деревни Знаменскую, Клеопинскую и Григорьеву. Князь Долгоруков продал дворянину Демидову своё имение – село Тютьнярь в Кузнецкой округе Саратовского наместничества. В 1785 году тютнярцы прибыли в Кыштым для работы на заводах. По их приезду в Кыштымской даче было основано село Рождественское с деревнями Беспалово, Смолино, Губернское.

Годом позже, опасаясь смерти, бездетный Никита Демидов составил завещание. Каслинский и два Кыштымских завода он отписал двоюродному племяннику Петру Григорьевичу Демидову – сыну своего старшего брата. Скончался Никита Никитич Демидов 20 декабря 1804 года.

Пётр Григорьевич Демидов

Научное путешествие по Европе

Пётр Григорьевич, третий сын Григория Акинфиевича Демидова, стал последним заводчиком Кыштыма из рода Демидовых. Он родился 6 августа 1740 года. В детстве Пётр был обучен иностранным языкам, музыке, играл на клавире. Григорий Акинфиевич дал сыновьям отличное образование. В 11-летнем возрасте со старшими братьями Александром и Павлом Пётр отправился по морю в Германию. В течение десяти лет они совершали научное путешествие по Европе, получая знания в различных отраслях. Побывали в ряде городов, осматривая достопримечательности и знакомясь с торговлей.

В Гамбурге встретились с двоюродными братьями, сыновьями Прокопия Акинфиевича – Акакием и Львом. В сентябре 1751 года стали слушателями курса лекций по гуманитарным наукам Гёттингенского университета, где обучались четыре года. Продолжили обучение в Фрейберге, где с июня 1755 года по май 1756 года основательно, в теории и на практике, изучали горнозаводское дело.

Затем братья отправились в путешествие по Словакии, Чехии, Венгрии, Австрии, Швейцарии, Франции, Италии. В августе 1758 года были в Англии, посещали лекции в Оксфорде. Побывали в Швеции, после чего в сентябре 1761 года вернулись в Россию.

Вскоре Пётр Григорьевич женился на Екатерине Алексеевне Жеребцовой. А в ноябре скончался его отец – Григорий Акинфиевич.

Не скупился на дело из своего кошелька

Перед детьми встала проблема раздела огромного наследства, включавшего в себя четыре медных и три железных завода, соляной промысел, кожевенный завод, десять домов в разных городах и 9,5 тысяч душ мужского пола крепостных и приписных. В апреле 1765 года наследство, наконец, было поделено.

Пётру Григорьевичу достались Ревдунский и Бисертский заводы, дом «в Мещанской улице на углу проезжего к Мойке переулка».

Средний брат Павел, подобно отцу, мало интересовался коммерцией, и в 1867 году продал Петру Рождественский железный завод. Позднее промышленник построил новый Верхний Рождественский завод. Также Павел уступил Петру и доставшийся ему дом. Пётр Григорьевич соединил рядом расположенные дома в один.

Указом императрицы Екатерины II 7 апреля 1774 года братья Демидовы были назначены советниками Берг-коллегии, в чём и проявилось уважение к их знаниям, практическому опыту и заслугам в развитии горнозаводского дела в России.

В 1783 году Пётр Григорьевич купил мызу Сиворицы, где была построена усадьба (ныне – село Никольское) и создан пейзажный парк на берегу реки Сиворки. Одновременно с усадьбой возвели новую каменную церковь святого Николая Угодника, а первую, деревянную церковь во имя святого Николая, выстроенную Апраксиными, обратили в часовню.

В 1800 году будущий кыштымский заводовладелец был произведён в чин тайного советника. На протяжении шести лет он состоял обер-директором Санкт-Петербургского коммерческого училища, основанного его дядей Прокофием Акинфиевичем Демидовым. А 19 февраля 1802 года Демидова наградили орденом Святой Анны I степени.

Как талантливый администратор, он установил училище, переведённое из Москвы. Благодаря настойчивости и энергии, Пётр Демидов отстоял интересы учреждения и ввёл новые порядки, несмотря на препятствия. Его помощник барон Кампенгаузен писал императрице об обер-директоре: «Делал всё, что во власти человека. Он отдавал училищу все свои заботы, и если ему казалось что-либо полезным и не хватало на это денег, он, не колеблясь ни одной минуты, пополнял недостаток из собственных средств».

План – выполнить, штраф – оплатить

В декабре 1804 года по духовному завещанию Никиты Никитича-младшего Пётр Григорьевич стал заводовладельцем двух Кыштымских и Каслинского заводов, и с февраля 1805 года вступил во владение. На заводах он увеличил планы по заготовке дров, угля и перевозке грузов, выполнение которых было обязательным.

Ввёл оброк в размере одной четвёртой снимаемого урожая. Широко практиковал систему штрафов и вычетов.

Императрица Мария Фёдоровна 28 апреля 1805 года с большим сожалением уступила и уволила его в продолжительный отпуск, а 31 мая 1806 года полностью освободила от службы. Просьбы Демидова об отставке повторялись многократно ввиду болезни и домашних дел.

В деревне Кузнецкой Пётр Григорьевич построил двухэтажную каменную церковь с двумя престолами: Рождества Богородицы и Вознесения. Деревня впоследствии стала селом Рождественским.

В 1809 году промышленник продал Кыштымские и Каслинский заводы Льву Ивановичу Расторгуеву. Была составлена купчая крепость, данная вольскому купцу первой гильдии, винному откупщику, в том числе на сёла Рождественское, Воскресенское, деревни Беспалова, Смолино, Губернское, Григорьевка, Знаменская, Клеопинская и на Сорокинскую судовую пристань на реке Уфе.

При продаже была передана ведомость с описанием основных объектов производства Кыштымского завода:

«Доменная фабрика с двумя печами, три каменных фабрики, две кузнечные фабрики, два каменных здания, в которых размещены слесарная и столярная мастерские, деревянный сарай для древесного угля, кирпичный сарай для хранения и изготовления кирпича, сарай-амбар для продовольствия. Большой каменный двухэтажный господский дом. При нём есть сад, оранжерея. Для господских мальчиков в каменном здании имеется школа»

Причина скорой продажи заводов неясна. Предприятия полвека принадлежали другой ветви семейства. Возможно, Петра Григорьевича тяготили заботы о незнакомых ему заводах.

Расторгуев оказал ему финансовую поддержку. Демидов занял у него деньги сроком на семь лет десять месяцев с обязательством расплатиться в рассрочку к 1817 году.

Пётр Григорьевич Демидов скончался 12 января 1826 года. Его похоронили на Лазаревском кладбище в Санкт-Петербурге.

Материал подготовлен членами клуба краеведов « Тихое зимовье»

Продолжение следует…