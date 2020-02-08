Заводовладельцы Кыштыма. Наследие Демидовых

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Никита Демидович Антюфеев (Антуфьев)

промышленник, основатель династии Демидовых

Никита Демидович Антюфеев (или Антуфьев) родился 16 марта 1656 года в Туле. Начинал работать подмастерьем у кузнеца. В молодые годы отличался весёлым нравом, любил забавлять людей остроумными шутками. Был под два метра ростом и отличался необыкновенной силой. Обладая феноменальной памятью, вникал во все детали заводского хозяйства.

Оружейных дел мастер

Никита Демидович был неграмотным, но слыл интересным собеседником. Хмельного в рот не брал и пьяных не терпел. Отличался крутым нравом. Встреча с Петром I круто изменила его жизнь. О ней существуют легенды. Вот одна из них.

Царь отдал Никите для починки немецкий пистолет. Тот выполнил работу и, возвращая царю пистолет, сказал: «Что ж, авось и мы против немца постоим». Пётр ударил Никиту по щеке и крикнул: «Сперва сделай, мошенник, потом хвались!» В ответ Никита твёрдо сказал: «А ты, царь, сперва узнай, потом дерись», – и вынул другой пистолет, сказав, что это и есть починенное оружие. Оба пистолета друг от друга не отличались. Пётр обнял Никиту, извинился и поручил ему устроить в Туле оружейный завод.

К 40 годам он владел оружейной фабрикой и вододействующим чугуноплавильным и железоделательным заводом, успешно торговал железом. Пётр I сделал его поставщиком оружия во время Северной войны. Поставляемые заводовладельцем ружья были значительно дешевле заграничных.

Как Антюфеев стал Демидовым

В 1701 году Никите запретили вырубать лес для завода, продукция которого была нужна для кораблестроения. Тогда предприимчивый оружейник начал искать выход на Урал. Уже через год ему были отданы Верхотурские и Невьянские заводы.

На Невьянский отец сразу же отправил старшего сына Акинфия, а весной 1704 года сам со всей семьёй прибыл на Урал. Кроме первенца, у него было ещё двое сыновей – Григорий и Никита. С 1716 по 1725 год Антюфеев выстроил на Урале пять заводов. Их продукция превзошла объём производства всех предприятий европейской части России.

С 1718 года он был единственным поставщиком железа, якорей и пушек для русского флота. А через два года получил личное дворянство и фамилию Демидов, поскольку царь называл его Демидычем.

Урал, преимущественно «демидовский», давал две трети металла России. В знак признательности Пётр I даже прислал ему парсуну – свой миниатюрный эмалевый портрет. Вместе с этим Никита получил и чин комиссара – уполномоченного от правительства по надзору за металлургическими заводами.

Нельзя двум сынам наследниками быть

Отдавая должное уму и предпринимательскому таланту основателя династии и его сына Акинфия, следует отметить, что младший, Никита, мало в чём уступал старшему брату. Однако достигал меньшего потому, что был поставлен в гораздо худшие условия. Отец препятствовал строительству заводов младшими сыновьями, считая, что нельзя «к одному месту у недвижимого двум сынам наследниками быть».

Ещё в 1720 году глава семьи по завещанию провёл раздел между сыновьями: Акинфию отдал большую часть заводов, а младшим досталось всего по одному, которыми они и так уже владели.

17 ноября 1725 года первый русский горнозаводчик Никита Демидов скончался. Акинфий расширил производство на Урале, но в центральном районе России не построил ни одного завода. А вот благодаря Никитемладшему были созданы доменные и передельные заводы как на Урале, так и в европейской части страны, объединённые в единую производственную систему.

От госслужбы – отстранить

Никита Никитич Демидов – основатель Кыштыма – родился в Туле, в 1696 году. Будучи непокорным сыном, он был прилежным учеником отца. В 1711 году родитель передал ему в собственность тульский двор в Оружейной слободе и нескольких лавок в торговых рядах винного завода. Никита-младший решил посвятить себя промышленному предпринимательству, несмотря на отсутствие поддержки отца в этом деле. Впоследствии он купил у старшего брата Григория Дугненский доменный и молотовый завод.

В отличие от отца, не умевшего читать и писать, Никита Никитич слыл грамотеем. Прекрасно знал техническую сторону и экономику производства.

Испытывая дефицит в образованных кадрах, в 1722 году Берг-коллегия – горное ведомство России – поручила Демидову сбор десятины с частных металлургических заводов Тульской слободы.

В своё хозяйство Никита вкладывал львиную долю прибыли. Он стремился сократить разрыв с обогнавшим его братом Акинфием.

В 1726 году Берг-коллегия разрешила Никите Никитичу строительство Брынского завода на реке Вырке. А вскоре ему и братьям выдали грамоту на потомственное дворянство.

Спустя три года заводовладелец получил горный чин цегентнера – заводского казначея и в течение нескольких лет собирал налоги с тульских оружейников. Те, конечно, кряхтели под напором всезнающего Демидова, отвечая доносами, обвиняя его в воровстве и мздоимстве, но он устоял.

Хотя обеспечивать своевременное поступление ожидаемых денег в казну ему всё же не удавалось. Тем не менее Берг-коллегия положительно оценивала его службу. Никита Никитич неоднократно сам поднимал вопрос о своей отставке, и вот в 1733 году его уличили в злоупотреблениях служебным положением, после чего он и был отстранён от государственной службы.

Греметь заводам на берегах Кыштымки

Демидов упорно продолжал пробиваться на Урал. Получив разрешение Берг-коллегии на строительство завода на реке Шайтанке, он сразу же отправил на Урал старшего сына Василия. А в августе 1732 года сам отправился туда, где пуском домны ознаменовалось рождение первого его завода на Урале – Шайтанского. Сегодня это город Первоуральск Свердловской области.

В 1739 году Никита Никитич купил под Калугой Ромодановскую волость, состоящую из 28 сёл и деревень. Получив разрешение, в 40-м году образовал металлургический комплекс: Дугненский, Брынский и Выровский заводы.

Заводовладелец отличался жестокостью и крутым нравом. В Ромодановской волости в 1752 году произошло одно из самых массовых возмущений крепостных крестьян середины XVIII века.

Но вернёмся на несколько лет назад. В 1743 и 1744 годах Никита Никитич построил Верхне- и Нижне-Сергинский заводы. Он переводил туда для работы крестьян из Ромодановской волости.

В 1751 году будущий основатель нашего города купил Каслинский железоделательный завод. Быстро реконструировал его и значительно расширил.

Берг-коллегия в январе 1755 года разрешила ему строить «сильною рукою» Людиновский и Есенковский заводы. А в сентябре он купил в Мякотинской волости Исетской провинции у башкир землю. Поблизости имелись сысканные им железные руды.

Никита обратился в Бергколлегию с просьбой о разрешении постройки предприятия на реке Кыштым. Место было пригодным: берега речки тверды, лесов и воды достаточно.

По легенде, поднявшись на Егозу и увидев эти природные богатства, Демидов воскликнул: «Греметь здесь моим заводам!» Спустившись с горы и пройдя несколько вёрст, решил передохнуть на острове. Присев на большой камень у родника, проговорил: «Пусть народ ведает, где Никита обедает. Поставить на этом месте храм божий!»

Так появился первый храм в нашем городе – Сошествия святого духа на апостолов. И в наше время камень рядом с церковью подтверждает эту легенду.

Соболей больше, чем у отца

Для строительства и работы на Кыштымских заводах были куплены и перевезены крестьяне из Калужской, Нижегородской и Тверской губерний. Демидов прикупил и участок земли вместе с озёрами Увильды, Акакуль, Большая Акуля.

К концу 1757 года на реке Кыштымке возвели две плотины. На верхней стояли домны для передела чугуна, десять молотов – на нижней.

Домны Верхне-Кыштымского завода стали выдавать чугун, который в кричных горнах превращали в железные болванки-крицы с последующей их ковкой и прокаткой.

На нижней плотине поставили 10 молотов. Нижне-Кыштымский завод был основан как передельный и для размещения вспомогательных видов производства. При нём была сооружена каменная кричная фабрика с действующим и запасным молотом, кузница, фабрика для изготовления листового железа. Поставлена лесопильная мельница. В 1757 году на заводе начали изготавливать железо, якоря для коломенок, чинили заводское оборудование.

Кыштымское железо охотно брали как в России, так и за границей. Вырабатываемое на древесном угле, оно славилось высоким качеством, что символизировало клеймо с изображением двух соболей. Клеймо отца Демидова и старшего брата Акинфия было с одним соболем.

Добротные заводские сооружения в нашем городе построили из дерева. Отработанный шлак складировался рядом с частоколом, огораживающим Верхне-Кыштымский завод. Неостывший шлак и стал причиной пожара летом 1758 года. Тогда заводские сооружения сгорели.

В декабре 1758 года Никита Никитич, чувствуя свои престарелые годы, поделил 12 заводов между четырьмя сыновьями. Раздел имущества был произведён по жеребьёвке, что не совпало с желанием сыновей.

С согласия отца они провели распределение заводов самостоятельно между собой. В результате Евдокиму достались Людиновский и Дугненский заводы, Ивану – Верхний и Нижний Сергинские, Алексею – Брынский, Есенковский, Выровский заводы. Никите Никитичу-младшему – Шайтанский, два Кыштымских и Каслинский заводы.

Никита Никитич-старший Демидов скончался в декабре 1762 года.

Материал подготовлен членами клуба краеведов «Тихое зимовье»

Продолжение следует…