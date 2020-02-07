В Кыштыме откроется православная фотовыставка

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В следующую субботу, 15 февраля, в центральной городской библиотеке имени Бориса Швейкина состоится открытие фотовыставки под названием «Где Церковь, там и Дух Божий».

Её автор – талантливый челябинский фотограф Олег Астахов. Он лично примет участие в открытии выставки, поэтому все желающие смогут с ним пообщаться.

Как сказала сайту «КР» заведующая центром социально значимой информации центральной библиотеки Лариса Горбунова, член творческого объединения «Каменный пояс», член Союза художников России представит в нашем городе около 40 своих работ.

Открытие выставки в 14 часов. Приглашаются все желающие.