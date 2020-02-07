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Десятиклассница из Кыштыма пройдёт обучение в президентском образовательном центре

Сегодня, 10:28 Категория: Культура
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Десятиклассница школы № 10 Софья Долгова отправилась на обучение в образовательный центр «Сириус» в город Сочи.

 

До 25 февраля девушка будет проходить программу «Основы многослойной акварельной живописи школы акварели Сергея Андрияки».

 

Молодая художница – выпускница Кыштымской детской школы искусств. Она неоднократно становилась лауреатом престижных конкурсов и фестивалей.

 

В прошлом году Софья приняла участие в пленэре в Сочи и получила Гран-При и подарочный сертификат на арт-пленэр в Париже. В столице Франции она снова продемонстрировала свой талант и стала лауреатом первой степени.   

 

– Не раз подавала заявку в «Сириус», – сказала сайту «КР» Софья. – Отправила пятнадцать своих работ, грамоты, характеристики с образовательной школы и школы искусств и только после этого узнала, что, наконец, поеду за новыми знаниями в Сочи.

 

Ежемесячно в образовательный центр приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России.

 

«Сириус» был создан в Сочи на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Владимира Путина в декабре 2014 года для  поиска и профессиональной поддержки одарённых детей.

 

Обучение проводят ведущие преподаватели физико-математических, химико-биологических, спортивных школ, деятели российского искусства в сфере академической музыки, классического балета и изобразительного искусства.

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Теги: Кыштым Софья Долгова Образовательный центр Сириус Живопись ДШИ

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