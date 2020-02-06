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В Кыштыме на Масленице будут печь блины и жонглировать гирями

Сегодня, 11:25 Категория: Культура
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В этом году народные масленичные гуляния, посвящённые проводам русской зимы, состоятся на главной кыштымской площади – Карла Маркса – 29 февраля.

 

Традиционно праздник начнётся в полдень. Жителей и гостей нашего города ждут залихватские игры, спортивные площадки, сытные ряды. Ближе к половине второго дня действо развернётся вокруг масленичного столба.

 

Как сказал сайту «КР» режиссёр праздника, работник Народного дома Алексей Хажеев, в этом году перед кыштымцами выступит челябинец Игорь Попов. Он представит силовое шоу, в котором, в частности, будет ловко жонглировать ядрами и гирями.

 

Атмосферу праздника и веселья будут создавать творческие коллективы города. Впервые в праздник Масленицы на центральной сцене выступит хореографическое отделение кыштымской детской школы искусств. Также своим творчеством кыштымцев порадует ансамбль русской песни «Чёрная смородина» из Челябинска.

 

Завершится Масленица сожжением чучела.

 

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Теги: Кыштым Масленица гуляния

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