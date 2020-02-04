Вокалисты из Кыштыма прошли в финал областного конкурса

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Фото пресс-службы администрации Кыштымского городского округа

В Кыштыме прошёл отборочный этап регионального конкурса «Песня не знает границ».

В минувшую субботу на сцене Народного дома выступили солисты и ансамбли из Кыштыма, Озёрска, Снежинска, Аргаяшского и Кунашакского муниципального районов.

Лауреатом первой степени в возрастной категории от 16 до 30 лет стал Илья Власов, солист кыштымской вокально-эстрадной студии «Отражение» под руководством Татьяны Власовой.

Победителем в возрастной группе от 31 года и старше признан вокальный ансамбль «Баллада» под руководством Елены Князевой.

Они представят наш город в финале областного конкурса «Песня не знает границ».

Также жюри отметили и других кыштымских исполнителей. Лауреатом третьей степени стал детский образцовый ансамбль «Гусельки», руководитель Ольга Четвернина. Диплом первой степени получила Карина Зубаирова. Среди старшего поколения дипломом первой степени наградили вокальный ансамбль «Ладо» из посёлка Тайгинка, руководитель Алексей Куреннов.