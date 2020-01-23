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В Кыштыме пройдут съёмки документального фильма

Сегодня, 11:43 Категория: Культура
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«Машина времени» – творческий проект кафедры режиссуры кино и телевидения Челябинского государственного института культуры.

 

Пилотный выпуск – документальное повествование про миасских золотопромышленников Симоновых – финансируется на средства гранта «Росмолодёжи». В июне прошлого года его выиграла аспирантка ЧГИК Екатерина Овчинникова.

Костюмы и реквизит для фильмов – вещи XIX века из частных коллекций.

 

Съёмки пройдут в нескольких местах, в том числе в Народном доме в Кыштыме. Вероятнее всего, повествование в нашем городе будет посвящено  основателю кыштымских заводов Никите Демидову.

 

Напомним, в прошлом году студенты Челябинского государственного института культуры уже снимали фильм в Кыштыме в рамках учебного процесса. Актёрами были воспитанники театральной студии «Окно» Дома детского творчества.

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Теги: Кыштым документальный фильм Народный дом

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