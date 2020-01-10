На областном телеканале вышел сюжет о Кыштыме с участием местных жителей

Вчера, 18:58 Категория: Культура

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Вторая серия телепроекта «Дом культуры», который подготовлен ГТРК «Южный Урал», практически полностью посвящён Кыштымскому городскому округу.

В ноябре прошлого года в нашем городе прошёл праздник клубного работника. Кыштым посетили 45 гостей из числа директоров Домов культуры, методистов, художественных руководителей. Различных городов области. Вместе с ними в поездку отправились и съёмочная группа.

В 15-минутном сюжете рассказывается, чем наполнена местная культурная жизнь. Работники Народного дома рассказали об укреплении материально-технической базы, модернизации световой и звуковой техники, поведали о планируемом открытии «виртуального концертного зала».

Посмотреть сюжет можно по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=B5l7E-KymLQ&feature=youtu.be