Школьница из Кыштыма дала интервью пресс-службе фонда «Живая классика»

Вчера, 14:32 Категория: Культура

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Катя Морозова (вторая справа)

В 85 регионах России и более чем 60 странах мира продолжается регистрация на Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» на сайте youngreaders.ru. Путь к победе непрост – ребята должны преодолеть несколько этапов: классный, школьный, муниципальный, региональный, всероссийский финал в международном детском центре «Артеке» и суперфинал на Красной площади в Москве.

В преддверии нового сезона «Живой классики» мы поговорили с победительницей регионального финала в Челябинской области – Екатериной Морозовой. Она победила в прошлом году и рассказала о своих впечатлениях от участия в конкурсе, поездках в «Артек» и секретах победы.

– Катя, расскажи, пожалуйста, про свой путь в «Живой классике».

– Я узнала о международном конкурсе чтецов «Живой Классике», когда искала способ снова оказаться в «Артеке». Мне тогда было 13 лет, я только вернулась из лагеря. В первый год моего участия в конкурсе я не прошла дальше областного этапа. Стало понятно, что выступая нужно думать не о победе, а о том, что я хочу донести до зрителя, понимать, зачем я выхожу на сцену. В 2017 я впервые приехала в «Артек» на всероссийский финал «Живой классики». В этом году, участвуя уже в третий раз, я также дошла до этого этапа.



– Кто тебе рассказал про конкурс? Что тебя в нем заинтересовало?

– Про конкурс мне рассказала мой педагог из театральной студии Елена Васильевна Журавлёва и предложила подготовить прозу. Мне стало интересно, почему на конкурсе читают только прозу, я нашла информацию и поняла. Он для тех, кто любит читать и хочет поделиться своими эмоциями, рассказать для чего он читает, показать мир, в котором живёт его любимый герой.



– Какое произведение ты выбрала для чтения на конкурсе и почему именно его?

– Я всегда выбирала те произведения, которые меня цепляли. Мне хочется погрузиться в героя, рассказать о его чувствах, о своих чувствах к нему и проблеме, которую ставит писатель. На первый поэтический конкурс от «Живой классики» – «Эта обыкновенная и необыкновенная классика», я выбрала стихотворение Саши Черного «В раю». Оно меня всегда бодрит, я с каждым разом всё больше и больше погружаюсь в него. Когда начинаю его читать, возникает желание рассказать его всем.



– Тебе кто-то помогает готовиться к конкурсам?

– В моей жизни есть много людей, и каждый из них по-своему мой учитель, педагог, мастер. Все они знают своё дело и мастерски к нему подходят. Я учусь у каждого, их мнение и совет – это дорого, очень ценно для меня. Одного я назвать не смогу, а не назвать всех – нельзя. Я готовлю любимую мной историю, а конкурс это просто «проверка на прочность».



– Как ты считаешь, что объединяет ребят, которые участвуют в «Живой классике»?

Думаю, любовь. Большая любовь. У кого-то к чтению книг, у многих к творчеству, актерской стихии. Что интересно, у ребят-международников появляется любовь к России, многие из них тоже приезжают в детский центр «Артек» не первый раз. «Живая Классика» – это уже не конкурс, это большое сообщество творцов: чтецов, журналистов, писателей. Просто раз в год в Крыму проходит форум, на котором все собираются и обмениваются энергией.



– Что было самым запоминающимся в поездке в «Артек» в прошлом году?

– Воздух там очень хороший, какие бы проблемы не находили тебя, природа помогает. У нас был турслёт, мы шли ночью к палаткам и пели песни, читали свои любимые стихи. Мне и мальчику из отряда в тот день поручили вести общеартековское мероприятие на большой поляне, нас было 2000 человек, но всё было так камерно и уединённо, это очень заряжает.



– Изменил ли этот конкурс что-то в твоей жизни?

– Люди – это самое главное в этом конкурсе, он подарил мне единомышленников. Мы все занимаемся одним делом, приятно осознавать, что тебя понимают, поддерживают.



– Какие у тебя любимые книги?

– Очень люблю сказки, мне кажется, большинство написано не только для детей. Моё любимое произведение «Маленький принц». Любимых книг много, половину я точно забуду назвать, но главное это: «Хроники Нарнии», «Мастер и Маргарита», «Бесы», «Белые ночи», «Географ глобус пропил», сочинение Михаила Чехова и рассказы Фёдора Абрамова.



– Что бы ты хотела пожелать будущим участникам конкурса?

– Самое главное, делать только то, что нравится, слушать сердце и быть открытыми, ведь закрытое нельзя прочитать.