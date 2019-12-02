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Жители Кыштыма смогут приобрести новогодние подарки ручной работы

Автор: КР от Сегодня, 11:20 Категория: Культура

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В предстоящую субботу, 14 декабря, в нашем городе состоится выставка-продажа работ декоративно – прикладного творчества «Новогодний подарок». Свои неповторимые изделия, выполненных в самых различных техниках, представят 35 кыштымских мастеров.

 

Предпраздничная ярмарка будет проводиться при поддержке администрации округа, управления по культуре и Союза мастеров Кыштыма уже в шестой раз. По традиции, она развернётся в доме культуры металлургов. Жители и гости города смогут приобрести эксклюзивные новогодние подарки и сувениры ручной работы. Кроме того, мастера проведут 15 мастер-классов для всех желающих.

 

Выставка будет работать с 11 до 15 часов. 

 


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