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Дети из Кыштыма выступили на сцене «Останкино» в Москве

Автор: КР от Сегодня, 10:00 Категория: Культура

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В Москве прошла Международная премия в области культуры и искусства FossArt. Её присуждают талантливым детям и молодёжи за выдающиеся достижения в различных видах искусства.

 

На сцене концертного зала «Останкино» выступил вокальный коллектив «Серебряный колокольчик» из Кыштыма. Вокалисты занимаются в Доме детского творчества под руководством педагога Юлии Сырейщиковой.

 

В прошлом году в Сочи проходил конкурс, по результатам которого наши солисты стали лауреатами первой степени. Благодаря этому они единственные из Челябинской области получили приглашение в столицу.

 

 

 

Среди приглашённых гостей в «Останкино» были певец Алексей Гоман, актёр, режиссёр, хореограф Егор Дружинин, художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.

 

Старшая группа «Серебряного колокольчика» исполнила две песни – «Сверчок» и «Красный конь». По итогам премии ребята стали лауреатами третьей степени.

 

 

 

 


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