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В Кыштыме впервые пройдёт городской интеллектуальный квест

Автор: КР от Сегодня, 11:03 Категория: Культура

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В предстоящую субботу, 7 декабря, в центральной библиотеке имени Бориса Швейкина впервые состоится городской интеллектуальный квест «В поисках сонета Шекспира». Он приурочен к 455-летию со дня рождения английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира.

 

Как сказала сайту «КР» заведующая центром социально значимой информации Лариса Горбунова, знатокам творчества этого писателя предстоит разгадать головоломки, продемонстрировать артистизм и даже знание английского языка.

 

Максимальное количество участников – 24. Возраст значения не имеет. На квест можно прийти всей семьёй, но необходимо заранее зарегистрироваться. Это можно сделать по номеру телефона библиотеки – 4-12-14 или в группе ВКонтакте https://vk.com/event189163363.

 

На сегодняшний день на участие в интеллектуальном квесте подали заявки шесть человек.


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