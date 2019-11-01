В Кыштыме в рамках праздничной акции дети подготовили для своих мам подарки

Автор: КР от Сегодня, 16:15 Категория: Культура

В это воскресенье, 24 ноября, празднуется Международный день матери. Среди многочисленных праздников в нашей стране он занимает особое место. В этот день звучат слова благодарности всем мамам.

В школах и детских садах Кыштымского городского округа была организована акция «Обними маму, подари ей сердце».

Как сказали сайту «КР» в управлении по делам образования, ребята вырезали открытки в форме сердца из картона или цветной бумаги, делали аппликации, писали добрые пожелания. В праздничный день дети подарят их своим мамам.