Вокалисты из Кыштыма завоевали награды международного конкурса

Автор: КР от Сегодня, 09:00 Категория: Культура

В минувшие выходные в Челябинске прошёл международный фестиваль-конкурс «Птица удачи». Представить своё мастерство среди полусотни участников отправились солисты вокального коллектива «Серебряный колокольчик» из Кыштыма. Дети занимаются в Доме детского творчества под руководством Юлии Сырейщиковой.

Юные вокалисты и раньше принимали участие в «Птице удачи», но в этот раз их выступления удостоились более высоких наград.

София Латыпова стала лауреатом первой степени среди солистов 9-10 лет, Дарина Шишкина – лауреат второй степени в возрастной категории 14-16 лет, Дима Гаврюшин и Виолетта Сергеева – лауреаты третьей степени в категориях 6-8 лет и 9-10 лет соответственно.

Кыштымские артисты завоевали симпатии зрителей и жюри благодаря разнообразному репертуару. Одни их номера создавали лирическое настроение, другие – по-настоящему зажигали публику.

– Во время выступления детей у меня была возможность посмотреть на них из зрительного зала не как педагог, а как зритель, – рассказала сайту «КР» Юлия Михайловна. – Я получила удовольствие от их выступлений. Радость и гордость в этот момент наполнили моё сердце.

Софа блестяще исполнила песню Олега Газманова «Я бы хотела нарисовать мечту», её пригласили принять участие в Гала-концерте. В какой-то момент педагоги из других городов, находящиеся за кулисами, даже подвергли сомнению, что солистка поёт без фонограммы и попросили звукооператора снова включить «минусовку». Только тогда их сомнения развеялись. Девочка выступила на высоком уровне.

Дима завоевал любовь зрителей с песней «Бутылка кефира, полбатона». Виолетта исполнила композицию «Сидел Ваня на диване». Это серьёзное и одновременно лёгкое произведение вызвало умиление членов жюри. Дарина представила народную песню в современной обработке – «Кружева».