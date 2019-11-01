В Кыштыме представят спектакль по мотивам книги итальянской писательницы

Автор: КР от Вчера, 13:00 Категория: Культура

Фото Николая Столбинскова

Спектакль «Мой дедушка был вишней» по мотивам книги Анджелы Нанетти пройдёт в нашем городе во второй раз. На сцену Народного дома 21 ноября выйдут юные актёры образцовой театр-студии «Окно».

Коллектив занимается в Доме детского творчества. Очередная постановка не оставила зрителей равнодушными. Премьера пронзительной истории «Мой дедушка был вишней» состоялась в июне. Несмотря на то, что на сцене играли дети и подростки, спектакль привлёк внимание взрослой публики. После премьеры зрители выходили из зала со слезами счастья и одновременно с грустью по пережитому.

– В основе сюжета история об итальянском мальчике и его семье, о необычном дедушке, который умел слушать растения и верил, что «человек не умирает, пока вишнёвые деревья продолжают жить для него, – сказала сайту «КР» режиссёр Елена Журавлёва. – Здесь есть возможность поплакать и от души посмеяться, задуматься над вопросами жизни и смерти, любви и одиночества, детства и старости.

Книга «Мой дедушка был вишней» вошла в список выдающихся книг для детей, составляемый Международной мюнхенской юношеской библиотекой. Произведение отметили в Италии, Германии и Франции, а автор Анджела Нанетти была номинирована на главную премию в детской литературе – премию Г. Х. Андерсена.





По словам Елены Журавлёвой, это была одна из лучших книг за последнее время, которую она прочитала вместе с детьми.

Галина Кожевникова, краевед:

«Мне довелось побывать на премьере спектакля «Мой дедушка был вишней». Меня поразили и сам сценарий, и то, насколько дети были подготовлены. Они не просто играли, а проживали очень серьёзные и трудные чувства. Актёры понимали то, о чём они говорили зрителям».

Сергей Кадочников, предприниматель:

«Попал на спектакль случайно, за компанию со старшей дочерью. Ожидал увидеть детскую историю, но был удивлён насколько это серьёзная постановка. Посмотрел на одном дыхании. Мне редко удаётся увидеть спектакли, которые интересно смотреть до конца».

Екатерина Бессонова, руководитель студии восточного танца «Навэра»:

«Очень трогательный и тёплый спектакль, от которого в душе начинает просыпаться самое сокровенное. Мы и плакали от переполняющих чувств, и смеялись от тонких реплик, и задумывались над чем-то своим. Работа детей на сцене была очень органична, ты веришь в то, о чём они говорят. Очень глубокий сценарий и тонкая режиссёрская работа. С удовольствием пойду ещё».

Спектакль «Мой дедушка был вишней» начнётся в 18 часов. Стоимость билета – 100 рублей. Касса Народного дома работает с 15 до 19 часов (кроме воскресенья и понедельника). Телефон: 8 (351-51) 5-52-18.