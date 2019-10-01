Вокальный ансамбль из Кыштыма выступил с концертом в Уфе Автор: КР от Вчера, 14:06 Категория: Культура 0 Вокальный ансамбль «Баллада», художественный руководитель Елена Князева, в рамках программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» выступил в Уфимском юридическом институте МВД России. Кыштымские вокалисты представили патриотическую программу, исполнив песни о долге и мужестве, о Родине и героях. В состав коллектива входят полковник милиции в отставке Анатолий Ваганов, майор милиции в отставке Николай Фомин, подполковник полиции в отставке Юрий Ерёмин, капитан полиции Алексей Дмитрин, старший лейтенант Владимир Сверидов и сержант Андрей Тарасов. Напомним, народный коллектив мужской вокальный ансамбль «Баллада» неоднократно становились победителями и призёрами престижных конкурсов. В 2017 году вокалисты из Кыштыма стали лауреатами премии МВД Россиийской Федерации в области литературы и искусства, науки и техники. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить