Вокальный ансамбль из Кыштыма выступил с концертом в Уфе

Автор: КР от Вчера, 14:06 Категория: Культура

Вокальный ансамбль «Баллада», художественный руководитель Елена Князева, в рамках программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» выступил в Уфимском юридическом институте МВД России.

Кыштымские вокалисты представили патриотическую программу, исполнив песни о долге и мужестве, о Родине и героях.

В состав коллектива входят пол­ковник милиции в отставке Ана­толий Ваганов, майор милиции в отставке Николай Фомин, подполковник полиции в отставке Юрий Ерёмин, капитан полиции Алексей Дмитрин, старший лейтенант Владимир Сверидов и сержант Андрей Тарасов.

Напомним, народный коллектив мужской вокальный ансамбль «Баллада» неоднократно становились победителями и призёрами престижных конкурсов. В 2017 году вокалисты из Кыштыма стали лауреатами премии МВД Россиийской Федерации в области литературы и искусства, науки и техники.