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По Кыштыму можно прогуляться виртуально

Автор: КР от Вчера, 12:40 Категория: Культура

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Центр развития туризма Кыштымского городского округа совместно с газетой «Аргументы и факты» продолжает проект по туристической привлекательности нашего города. Как уже сообщалось на сайте «КР», ранее был оформлен электронный портал, по которому можно виртуально прогуляться по пешеходному маршруту «Прошлое в настоящем и будущем».

 

Теперь с помощью сайта можно прогуляться по знаковым местам Кыштыма. Проект «Встречи города. История места» включает в себя три прогулки по городу.

 

Начинается виртуальное путешествие на улице Советской, которая раньше называлась Базарной. Посетители сайта ознакомятся с историей старинных зданий. Затем виртуальный маршрут приведёт к Свято-Троицкой церкви. Завершится прогулка историческим экскурсом к кыштымскому железнодорожному вокзалу.

 

В интернете также появятся статьи про значимые событийные мероприятия Кыштыма и детские туристические маршруты.


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