Картины из Кыштыма представят на выставке в Челябинске Автор: КР от Вчера, 12:33 Категория: Культура 0 Стдуенты ЧГИК рисуют Белый дом на летнем пленэре. Завтра, 23 октября, в Челябинском государственном институте культуры состоится открытие выставки картин художников-авангардистов «Уральская Венеция» глазами молодых». На ней будут представлены работы художественного объединения «Великий Чердак». В его состав входят преподаватели кафедры «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и студенты. Все картины написаны в рамках летней пленэрной практики, которая проходила в Кыштыме. Ряд картин посвящён символу нашего города – Белому дому. Кроме того, посетители выставки увидят пейзажи местной природы. Открытие выставки пройдёт в 13 часов. Она продлится в течение одного месяца. Вход свободный. Челябинский государственный институт культуры располагается на улице Орджоникидзе, 36 «А», корпус 2. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить