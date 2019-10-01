Картины из Кыштыма представят на выставке в Челябинске

Автор: КР от Вчера, 12:33 Категория: Культура

Стдуенты ЧГИК рисуют Белый дом на летнем пленэре.

Завтра, 23 октября, в Челябинском государственном институте культуры состоится открытие выставки картин художников-авангардистов «Уральская Венеция» глазами молодых».

На ней будут представлены работы художественного объединения «Великий Чердак». В его состав входят преподаватели кафедры «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и студенты.

Все картины написаны в рамках летней пленэрной практики, которая проходила в Кыштыме.

Ряд картин посвящён символу нашего города – Белому дому. Кроме того, посетители выставки увидят пейзажи местной природы.

Открытие выставки пройдёт в 13 часов. Она продлится в течение одного месяца. Вход свободный.

Челябинский государственный институт культуры располагается на улице Орджоникидзе, 36 «А», корпус 2.