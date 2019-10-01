В Кыштыме готовятся к «Возвращению динозавров»

Автор: КР от Вчера, 16:20 Категория: Культура

Областной музыкальный фестиваль «Возвращение динозавров» станет одним из главных событий культурной жизни нашего города. Он пройдёт в Народном доме в следующее воскресенье, 27 октября.

На сцену выйдут около 100 музыкантов со всей Челябинской области, которые исполнят шлягеры 70-х, 80-х и 90-х годов.

– Впервые такой концерт прошёл в 1995 году в Доме культуры имени Горького, – сказала сайту "КР" художественный руководитель Народного дома Ольга Горбанёва. – Тогда участники некогда популярных вокально-инструментальных ансамблей снова взяли в руки гитары. Проект вызвал ажиотаж у зрителей, встретивших бурными овациями кумиров своей молодости.

В последующие годы прошли концерты «Динозавры возвращаются», «Динозавры 20 лет спустя». В 2015 году проект получил статус областного фестиваля. В этом году в наш город приедут вокально-инструментальные ансамбли из городов Касли, Верхний Уфалей, Миасс, Карабаш, Бакал, Пласт, Еткуль, Кунашак и посёлка Октябрьский. Кыштым представят кавер-группы «Виксаж», «Абсолют», «InDecS-A19».

Для зрителей прозвучат десятки любимых песен. Среди них – «Мой адрес – Советский Союз», «Пристань моей надежды», «Парень с гитарой», «Фантазёр», «Шире круг», «Я то, что надо», «Эй, красотка!», «Люди встречаются» и много других композиций.

– «Возвращение динозавров» – это возможность увидеть кумиров своей юности, окунуться в атмосферу дружбы, тепла и светлой ностальгии по прошлому, – отметила Ольга Николаевна.

Концерт начнётся в 14 часов. Цена билета – 300 рублей. Касса Народного дома работает в будни и в субботу с 15 до 19 часов. Воскресенье и понедельник – выходные. Телефон: 8 (351-51) 5-52-18.