Гуманоиду из Кыштыма посвятят фестиваль

Автор: КР от Сегодня, 14:26 Категория: Культура

С 2016 года в Екатеринбурге проходят встречи для тех, кому не даёт покоя история появления кыштымского Алёшеньки. Мумифицированные останки существа найдены в 1996 году в микрорайоне Каолиновый. Позднее они были бесследно утеряны.

Кыштымский карлик признан одной из главных загадок ХХ века. Некоторые убеждены, что Алёшенька мог быть представителем внеземной цивилизации.

Инициативная группа, которая ежегодно проводит встречи, посвящённые гуманоиду, решила сменить формат мероприятия. Теперь это будет фестиваль. В очередной раз историю Алёшеньки расскажут 5 января следующего года в музее СССР в Екатеринбурге.

На фестивале прозвучат стихи и музыка, а также разные точки зрения о появлении и исчезновении существа. Будут представлены эксклюзивные видео и фотографии.

Специальным гостем станет житель Кыштыма Владимир Бендлин – очевидец и участник тех загадочных событий.