Известная актриса родом из Кыштыма Инга Оболдина призвала неравнодушных людей помочь с реконструкцией Белого дома

Автор: КР от Вчера, 09:12 Категория: Культура

Уроженка Кыштыма, известная актриса Инга Оболдина стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии речь зашла о малой родине заслуженной артистки РФ.

Один из вопросов коснулся темы помощи Кыштыму. Алла Довлатова поинтересовалась, не звонят ли местные чиновники актрисе с какой-нибудь просьбой. На что наша землячка остро отшутилась: «Конечно, звонят. С учётом, что глава округа – это моя тётя. Однажды она сказала: «Один в поле воин», и стала мэром. За одно это её стоит уважать».

Также в ходе беседы речь зашла о памятнике архитектуры федерального значения Белый дом. Усадьба Демидовых вот уже два десятка лет находится в запущенном состоянии. Начавшаяся реконструкция, которая застопорилась из-за отказа федеральных властей финансировать работы. На её завершение требуется порядка 380 миллионов рублей.

Оболдина выразила надежду, что найдутся неравнодушные люди, кто сможет финансово помочь возродиться Белому дому, так как администрации Кыштымского городского округа таких денег в бюджете нет и не будет.

– Помогите, у кого доброе сердце. Здание очень красивое, – сказала в прямом эфире «Русского радио» Инга Оболдина.

Между тем, ещё в должности врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, побывавший в Кыштыме, счёл недопустимым разрушение уникального исторического памятника. В начале июля Текслер встретился с заместителем председателя правительства РФ Ольгой Голодец. Он передал ей альбом, в котором собрана вся информация о Белом доме, которую подготовила глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. После чего Ольга Голодец предложила подготовить перечень необходимых документов для завершения реставрации усадьбы Демидовых.