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В Кыштыме прошёл юбилейный областной фестиваль народной культуры «Завалинка»

Автор: КР от Вчера, 23:28 Категория: Культура

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В посёлок Тайгинка съехались десятки гостей. Умельцы из разных городов Челябинской области организовали выставки народного творчества, на столах аппетитно красовались национальные блюда и напитки.

 

 

 

 

 

Зрители с нетерпением ждали выступления творческих делегаций из посёлков Северный, Слюдорудник, Тайгинка, а также татаро-башкирского ансамбля «Яшлек».

 

 

 

 

Тема фестиваля в этом году – «Театр с вешалки, огород с калитки». Праздник начался с представления визиток.

 

 

 

 

 

Затем жюри фестиваля и зрители были приглашены к поселковым станам, чтобы отведать угощения. Участники из Тайгинки установили импровизированный Дом культуры советских времён. В буфете можно было перекусить пирожками, салатами и пирожными.

 

 

 

 

Площадка посёлка Северный отличилась домашним уютом. Стол ломился от деревенских угощений. Среди них были фаршированные кабачки, солёные грибы, пироги, творог, горячий суп.  

 

 

 

Музыканты татаро-башкирского ансамбля «Яшлек» установили настоящую юрту. Рядом в казане готовили баранину, столы украсили национальными блюдами и урожаем, выращенным на своих садовых участках.

 

 

 

Стан посёлка Слюдорудник представлял собой сказочное зазеркалье. Вход был сделан в виде замочной скважины, заглянув в которую гости попадали в деревенскую избу. Она была полна вкусной выпечки.

 

 

В течение фестиваля со сцены звучали народные песни в исполнении кыштымских ансамблей. Волонтёры развернули несколько игровых площадок для детей и взрослых. Все желающие могли отведать сытную гречневую кашу.

 

 

Вера и Степан Тишкины от станции юных туристов «Странник» представили старинные настольные игры и участок земского доктора.

 

– Мы решили подчеркнуть самобытность сёл и деревень, рассказать об истоках российской медицины, – сказала сайту «КР» Вера Тишкина. – Медицинские приборы предоставлены музеем «Странника». Сегодня дети проходят обследование, даже измеряют давление на старинном приборе и получают справки о том, что они гении и молодцы.

 

 

 

Кроме того, гости фестиваля стали дегустаторами душистых напитков – травяных и ягодных. В результате голосования был определён самый вкусный из них.

Подробности – в следующем номере газеты «Кыштымский рабочий».


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