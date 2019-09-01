В Кыштыме прошёл юбилейный областной фестиваль народной культуры «Завалинка» Автор: КР от Вчера, 23:28 Категория: Культура 0 В посёлок Тайгинка съехались десятки гостей. Умельцы из разных городов Челябинской области организовали выставки народного творчества, на столах аппетитно красовались национальные блюда и напитки. Зрители с нетерпением ждали выступления творческих делегаций из посёлков Северный, Слюдорудник, Тайгинка, а также татаро-башкирского ансамбля «Яшлек». Тема фестиваля в этом году – «Театр с вешалки, огород с калитки». Праздник начался с представления визиток. Затем жюри фестиваля и зрители были приглашены к поселковым станам, чтобы отведать угощения. Участники из Тайгинки установили импровизированный Дом культуры советских времён. В буфете можно было перекусить пирожками, салатами и пирожными. Площадка посёлка Северный отличилась домашним уютом. Стол ломился от деревенских угощений. Среди них были фаршированные кабачки, солёные грибы, пироги, творог, горячий суп. Музыканты татаро-башкирского ансамбля «Яшлек» установили настоящую юрту. Рядом в казане готовили баранину, столы украсили национальными блюдами и урожаем, выращенным на своих садовых участках. Стан посёлка Слюдорудник представлял собой сказочное зазеркалье. Вход был сделан в виде замочной скважины, заглянув в которую гости попадали в деревенскую избу. Она была полна вкусной выпечки. В течение фестиваля со сцены звучали народные песни в исполнении кыштымских ансамблей. Волонтёры развернули несколько игровых площадок для детей и взрослых. Все желающие могли отведать сытную гречневую кашу. Вера и Степан Тишкины от станции юных туристов «Странник» представили старинные настольные игры и участок земского доктора. – Мы решили подчеркнуть самобытность сёл и деревень, рассказать об истоках российской медицины, – сказала сайту «КР» Вера Тишкина. – Медицинские приборы предоставлены музеем «Странника». Сегодня дети проходят обследование, даже измеряют давление на старинном приборе и получают справки о том, что они гении и молодцы. Кроме того, гости фестиваля стали дегустаторами душистых напитков – травяных и ягодных. В результате голосования был определён самый вкусный из них. Подробности – в следующем номере газеты «Кыштымский рабочий». Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить