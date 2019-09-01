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Под Кыштымом остановится автобус-гастролёр

Автор: КР от Сегодня, 16:11 Категория: Культура

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В субботу в посёлке Слюдорудник пройдёт семейный праздник. Его главными гостями станут воспитанники снежинской филармонии. Они дадут большой концерт в рамках реализуемого ими всероссийского проекта «Автобус-гастролёр».

 

Зрители увидят оперу-сказку «Королевский бутерброд» в исполнении детского оперного театра «Радуга», музыкальную постановку в виде спектакля детского музыкального театра «Подснежник» и будут отгадывать вопросы в стиле телепередачи «Что? Где? Когда?», которые подготовит снежинский городской интеллектуальный клуб.

 

– Мы проводили подобное мероприятие в селе недалеко от нашего города, – сказала сайту «КР» директор снежинской филармонии Наталья Воронова. – Через спектакли рассказали его историю и местного завода. И получили колоссальный отклик от жителей, после чего поняли, как важно прикоснуться к искусству жителям небольших деревень, сёл и посёлков. Были и в других местах. Заключительный этап этого проекта, по которому мы в своё время получили грант, придётся как раз на ваш посёлок Слюдорудник. На самом деле мы уже давно дружим там со школой № 9, которая и пригласила нас.

 

Снежинский десант из «Автобуса-гастролёра» начнёт свою программу в 13 часов в школе № 9 посёлка Слюдорудник.

 

В начале июня воспитанники этих коллективов из Снежинска приезжали в Кыштым на экскурсию. По словам Натальи Вороновой,  они были очарованы нашим городом и окружающей природой.  

 


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