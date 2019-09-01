Под Кыштымом остановится автобус-гастролёр Автор: КР от Сегодня, 16:11 Категория: Культура 0 В субботу в посёлке Слюдорудник пройдёт семейный праздник. Его главными гостями станут воспитанники снежинской филармонии. Они дадут большой концерт в рамках реализуемого ими всероссийского проекта «Автобус-гастролёр». Зрители увидят оперу-сказку «Королевский бутерброд» в исполнении детского оперного театра «Радуга», музыкальную постановку в виде спектакля детского музыкального театра «Подснежник» и будут отгадывать вопросы в стиле телепередачи «Что? Где? Когда?», которые подготовит снежинский городской интеллектуальный клуб. – Мы проводили подобное мероприятие в селе недалеко от нашего города, – сказала сайту «КР» директор снежинской филармонии Наталья Воронова. – Через спектакли рассказали его историю и местного завода. И получили колоссальный отклик от жителей, после чего поняли, как важно прикоснуться к искусству жителям небольших деревень, сёл и посёлков. Были и в других местах. Заключительный этап этого проекта, по которому мы в своё время получили грант, придётся как раз на ваш посёлок Слюдорудник. На самом деле мы уже давно дружим там со школой № 9, которая и пригласила нас. Снежинский десант из «Автобуса-гастролёра» начнёт свою программу в 13 часов в школе № 9 посёлка Слюдорудник. В начале июня воспитанники этих коллективов из Снежинска приезжали в Кыштым на экскурсию. По словам Натальи Вороновой, они были очарованы нашим городом и окружающей природой. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить