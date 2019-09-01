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Песня, написанная поэтом из Кыштыма, завоевала Гран-при в Челябинске

Автор: КР от Сегодня, 17:12 Категория: Культура

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В Челябинске подвели итоги традиционного конкурса  «Песня города – 2019». На большой сцене пешеходной части улицы Кирова прошёл Гала-концерт, где конкурсанты представили авторские композиции. Их поступило на конкурс 80.

 

Музыканты прошли строгий отбор профессионального жюри, возглавил которое заслуженный артист России, солист легендарного ансамбля «Ариэль» Борис Каплун.

 

 

 

Главной награды – Гран-при удостоилась челябинская группа «Таксидомой» с песней «Лучший город вселенной». Музыку к ней написал композитор Михаил Колдырев. Автор текста – наш земляк Михаил Ваганов.

 

Он родился в Кыштыме, учился в школе № 2. Стихи начал писать с детства. Во время учёбы в Челябинском юридическом институте одержал победу в первом всероссийском поэтическом конкурсе среди сотрудников органов внутренних дел.

 

Михаил Анатольевич служил в Главном управлении МВД Челябинской области. Несколько лет назад его пригласили работать в департамент государственной службы и кадров в Москве. В этом году подполковника внутренней службы Михаила Ваганова назначили заместителем  начальника культурного центра МВД России.

 

Кроме того, он является членом «Российского союза писателей». Под его авторством вышло три сборника стихов, а его песни звучали даже на концертах в Кремлёвском дворце.

 

 


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