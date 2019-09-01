Песня, написанная поэтом из Кыштыма, завоевала Гран-при в Челябинске Автор: КР от Сегодня, 17:12 Категория: Культура 0 В Челябинске подвели итоги традиционного конкурса «Песня города – 2019». На большой сцене пешеходной части улицы Кирова прошёл Гала-концерт, где конкурсанты представили авторские композиции. Их поступило на конкурс 80. Музыканты прошли строгий отбор профессионального жюри, возглавил которое заслуженный артист России, солист легендарного ансамбля «Ариэль» Борис Каплун. Главной награды – Гран-при удостоилась челябинская группа «Таксидомой» с песней «Лучший город вселенной». Музыку к ней написал композитор Михаил Колдырев. Автор текста – наш земляк Михаил Ваганов. Он родился в Кыштыме, учился в школе № 2. Стихи начал писать с детства. Во время учёбы в Челябинском юридическом институте одержал победу в первом всероссийском поэтическом конкурсе среди сотрудников органов внутренних дел. Михаил Анатольевич служил в Главном управлении МВД Челябинской области. Несколько лет назад его пригласили работать в департамент государственной службы и кадров в Москве. В этом году подполковника внутренней службы Михаила Ваганова назначили заместителем начальника культурного центра МВД России. Кроме того, он является членом «Российского союза писателей». Под его авторством вышло три сборника стихов, а его песни звучали даже на концертах в Кремлёвском дворце. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить