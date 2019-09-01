В Челябинске показывают красоту архитектуры Кыштыма Автор: КР от Сегодня, 14:09 Категория: Культура 0 Экспозиция картин «Прошлое-настоящее» открылась в выставочном зале Союза художников России в городе Челябинске. Она организованна по итогам пленэра, который проходил в городе Кыштыме в начале августа. Содержание работ соответствует названию выставки и отражает состояние современной архитектурно-ландшафтной среды не только нашего города, но и всего Южного Урала. Работы 39 художников – как профессионалов, так и любителей, выполнены в масляной живописи, акварели и в других техниках. – Всего представлено 118 картин, – сказала сайту «КР» организатор выставки, член Гильдии художников Южного Урала Мария Матвейчук. – Из них почти половина, а именно 52 посвящены Кыштыму. На них представлены в основном Белый дом, дом управляющего демидовскими заводами Дружинина, храмы города. Кыштым покорил нас разнообразием архитектуры – это и завод в центре города с господской усадьбой Демидовых, и Народный дом. Поразило многообразие храмов. Особенно впечатлил храм Рождества Христова. Я впервые увидела храм такого масштаба, даже удалось побывать на колокольне. Мария Матвейчук отметила также работы участвовавших в мастер-классах воспитанников художественного отделения кыштымской детской школы искусств и других жителей города. Она оценила разнообразие талантов кыштымцев, которые очень любят свой город. В открытии выставки приняли участие глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, директор Центра развития туризма в округе Алина Шмарина и руководитель изостудии "Ренессанс" Наталья Бабушкина. Выставка будет работать до конца следующей недели. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить