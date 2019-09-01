Джазовый ансамбль из Кыштыма в составе сводного оркестра России вошёл в Книгу рекордов Гиннесса

Автор: КР от Сегодня, 14:41 Категория: Культура

На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоялась всероссийская акция по массовому исполнению национального гимна. Она вошла в Книгу рекордов Гиннесса по числу участников. Это выступление приурочили к 75-летию утверждения величественной мелодии государственным символом нашей страны.

В Северную столицу съехались 181 оркестр и 200 хоров из 85 регионов страны. Среди них был и военный оркестр города Озёрска. В нём играют кыштымские музыканты, которые вне рабочего времени представляют джазовый ансамбль «BandOz». С этого года он базируется в Народном доме Кыштыма.

– В Санкт-Петербурге была одна репетиция, которая продлилась в общей сложности сутки, – рассказал сайту «КР» тромбонист ансамбля «BandOz» Сергей Душечкин. – Поочерёдно на стадионе собирались по несколько коллективов и репетировали. В этой акции был достигнут рекорд в категории «Самый большой оркестр». В нём участвовало 8097 музыкантов, что превзошло результат, установленный в 2016 году. Тогда на арене Commerzbank в городе Франкфурте собрались 8076 музыкантов.

Кроме оркестрантов в сводный коллектив вошли 20 тысяч профессиональных вокалистов и любителей. Все вместе они составили многотысячный хор, который с трибун спел гимн Российской Федерации.