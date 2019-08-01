В Кыштыме прошёл гала-концерт, посвящённый открытию IV международного фестиваля духовной музыки

Автор: КР от Вчера, 23:34 Категория: Культура

Сегодня в храме Рождества Христова выступили хор академического культурно-ху­дожественного объединения «Иво Лола Рибар» из Сербии, Уральский государственный камерный хор Пермской фи­лармонии, ансамбль древнерус­ской духовной музыки «Сирин» из Москвы, мужской хор «Оптина пустынь» из Санкт-Петербурга, Челябин­ский камерный хор имени Вале­рия Михальченко и хоровая ка­пелла Тюменской филармонии.

Хор академического культурно-ху­дожественного объединения «Иво Лола Рибар» из Сербии

Мужской хор «Оптина пустынь» из Санкт-Петербурга

Концерт, прошедший на втором этаже Христорождественской церкви, посетило около 300 зрителей.

Перед началом всех присутствующих поприветствовали и. о. заместителя губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева и секретарь Челябинской митрополии, протоиерей Игорь Шестаков.

На открытие фестиваля приехал и исполняющий обязанности министра культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Напомним, сначала планировалось прове­сти гала-концерт под откры­тым небом у Народного дома. Но из-за ухудшения погодных условий оргкомитет принял решение перенести площадку.

– Большинство музыки, которая прозвучала сегодня, изначально была написана для акустики храмов, вне этой акустики она бы просто не так звучала. Поэтому решение перенести площадку в храм Рождества Христова было правильным, – сказал сайту «КР» художественный руководитель мужского хора «Оптина пустынь» Александр Семёнов.

Уральский государственный камерный хор Пермской фи­лармонии

Челябин­ский камерный хор имени Вале­рия Михальченко

Завтра, 31 августа, в 16 часов в храме Рождества Христова вы­ступят музыканты из Тюмени. А 1 сентября в ДК металлургов в 16 часов начнётся концерт муж­ского хора «Оптина пустынь».

Хоровая ка­пелла Тюменской филармонии

Кроме того, в первый день осени в парке у Белого дома пройдёт День колокольного звона. Звона­ри из Кыштыма и Челябинска проведут мастер-классы. Вы­ступление начнётся в 12 часов.

Отметим, что фестиваль духовной музыки появился в Кыштыме в 2016 году после благотворительного концерта. Зрители с восторгом восприняли выступление южноуральских хоров. Тогда и было принято решение создать ежегодный фестиваль, который стал международным.

Ансамбль древнерус­ской духовной музыки «Сирин» из Москвы

Помимо нашего города, дни духовной музыки состоятся в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Миас­се, Сатке, Карталах, Златоусте, Южноуральске, Пласте, Варне и в посёлке Красногорский.