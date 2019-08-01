В Кыштыме прошёл гала-концерт, посвящённый открытию IV международного фестиваля духовной музыки Автор: КР от Вчера, 23:34 Категория: Культура 0 Сегодня в храме Рождества Христова выступили хор академического культурно-художественного объединения «Иво Лола Рибар» из Сербии, Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии, ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» из Москвы, мужской хор «Оптина пустынь» из Санкт-Петербурга, Челябинский камерный хор имени Валерия Михальченко и хоровая капелла Тюменской филармонии. Хор академического культурно-художественного объединения «Иво Лола Рибар» из Сербии Мужской хор «Оптина пустынь» из Санкт-Петербурга Концерт, прошедший на втором этаже Христорождественской церкви, посетило около 300 зрителей. Перед началом всех присутствующих поприветствовали и. о. заместителя губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева и секретарь Челябинской митрополии, протоиерей Игорь Шестаков. На открытие фестиваля приехал и исполняющий обязанности министра культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Напомним, сначала планировалось провести гала-концерт под открытым небом у Народного дома. Но из-за ухудшения погодных условий оргкомитет принял решение перенести площадку. – Большинство музыки, которая прозвучала сегодня, изначально была написана для акустики храмов, вне этой акустики она бы просто не так звучала. Поэтому решение перенести площадку в храм Рождества Христова было правильным, – сказал сайту «КР» художественный руководитель мужского хора «Оптина пустынь» Александр Семёнов. Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии Челябинский камерный хор имени Валерия Михальченко Завтра, 31 августа, в 16 часов в храме Рождества Христова выступят музыканты из Тюмени. А 1 сентября в ДК металлургов в 16 часов начнётся концерт мужского хора «Оптина пустынь». Хоровая капелла Тюменской филармонии Кроме того, в первый день осени в парке у Белого дома пройдёт День колокольного звона. Звонари из Кыштыма и Челябинска проведут мастер-классы. Выступление начнётся в 12 часов. Отметим, что фестиваль духовной музыки появился в Кыштыме в 2016 году после благотворительного концерта. Зрители с восторгом восприняли выступление южноуральских хоров. Тогда и было принято решение создать ежегодный фестиваль, который стал международным. Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» из Москвы Помимо нашего города, дни духовной музыки состоятся в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Миассе, Сатке, Карталах, Златоусте, Южноуральске, Пласте, Варне и в посёлке Красногорский. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить