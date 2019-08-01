Фотограф из Кыштыма вошла в число победителей областного конкурса

Автор: КР от Сегодня, 15:43 Категория: Культура

На Южном Урале завершился первый этап регионального фотоконкурса «Южный Урал: творчество и талант». Он прошёл в рамках национального проекта «Культура».

С мая по июль фотографы, как профессионалы, так и любители, подавали заявки на участие в конкурсе по трём номинациям: «Человек и его дело», «Праздники и обряды», «Застывшая музыка».

Свои работы представили 61 фотограф и три фотообъединения из 21 муниципалитета, в том числе и из Кыштыма.

Жюри фотоконкурса отметило дипломами лауреатов различного уровня работы 24 участников. Среди победителей и сотрудник кыштымской библиотеки имени Б. Е. Швейкина Людмила Колыжук.

На конкурс она представила работу «Мастер», за которую ей присудили победу третьей степени в номинации «Человек и его дело».

Фотографии всех победителей конкурса организаторы продемонстрируют в рамках передвижных фотовыставок, которые будут организованы в октябре-декабре в культурно-досуговых учреждениях Челябинской области.