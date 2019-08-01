Жители Кыштыма увидят спектакли крупнейшего областного театра

Автор: КР от Сегодня, 17:14 Категория: Культура

В гастрольном графике Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки в новом творческом сезоне утверждены выступления в Европе, Китае, Южной Корее и городах России. В рамках проекта «Театрально-концертный зал» артисты крупнейшего областного театра приедут и в Кыштым.

На сцене Дворца культуры «Победа» 18 октября планируется показать оперетту «Летучая мышь», а 20 декабря в Народном доме состоится концерт с участием солистов и оркестра театра.

Кроме того, в начале ноября в театре оперы и балета имени М. И. Глинки пройдёт премьера оперетты Франца Легара «Весёлая вдова», где одну из ролей сыграет наш земляк, заслуженный артист России Павел Калачёв.

Напомним, Кыштым стал одним из девяти городов, который получил право быть площадкой для приёма актёров и музыкантов областного, всероссийского и международного уровня.

В этом году в нашем городе пройдут концерты Челябинской государственной филармонии, центра искусств «Театр+кино».