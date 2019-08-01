В Челябинской области в рамках национального проекта финансируют учреждения культуры

Автор: КР от Сегодня, 13:18 Категория: Культура

Национальный проект «Культура» рассчитан до 2024 года.

– Целенаправленной и долгосрочной программы, по которой регионам выделялись бы деньги на ремонты учреждений культуры, не было с середины 80-х годов прошлого века, – сказал и. о. министра культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. – Сейчас работы ведутся по всем направлениям. Серьёзных затрат потребовал челябинский Молодёжный театр, 23 миллиона рублей уже получено, ещё более 100 миллионов запланировано на второй этап работ. Работа по ремонту клубов ведётся системно. Благодаря нацпроекту мы впервые получили средства на масштабную реконструкцию.

Ремонт пройдёт в сельских клубах Варненского и Кунашакского районов. Выделены деньги на модернизацию библиотек в Сосновском районе и Сатке.

Новые музыкальные инструменты и аппаратуру получат детские школы искусств Копейска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Троицка, Варненского, Ашинского, Еманжелинского районов, а также Озёрский колледж искусств.

В мае и июне южноуральские школы искусств уже получили 76 фортепиано фабрики «Аккорд» Санкт-Петербурга. Инструмент поступил и в кыштымскую детскую школу искусств.

До конца года в Верхнеуральском и Пластовском районах появится спецтранспорт – автоклубы.

Кроме того, продолжается программа по переоборудованию кинозалов. В Миассе и Озёрске будет установлена цифровая аппаратура.