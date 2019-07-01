Жителей Кыштыма приглашают принять участие в фотокроссе

Автор: КР от Вчера, 16:20 Категория: Культура

Кыштымский фотоклуб совместно с территориальной молодёжной избирательной комиссией решили провести фотокросс «Оранжевое настроение».

В эту субботу, 13 июля, все желающие могут присоединиться к конкурсу на самые интересные фотографии. Для этого необходимо собрать команду от одного до пяти человек, придумать название и взять с собой смартфон или фотоаппарат.

Фотокросс продлится с 12 до 15 часов. В это время участники должны будут сделать несколько фотографий на заданные темы – изобразить вещь, чувство, ситуацию, процесс или сюжет. Регистрация проходит по ссылке https://vk.com/topic-180930837_43042893. Участники фотокросса получат задания через социальные сети.

Подведение итогов и награждение победителей состоится в 15 часов в молодёжном центре «Республика», который был открыт в июне в центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина.