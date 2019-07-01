Проекты Челябинской области завоевали гранты в Крыму

Автор: КР от Вчера, 15:05 Категория: Культура

Фото с сайта правительства Челябинской области

В Крыму прошёл форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». Одними из победителей стали Ангелина Безрукова и Полина Бызова из Челябинской области.

Ангелина представила проект музыкальной FOLK-лаборатории «ШОКоЛАД» и выиграла 300 тысяч рублей на его реализацию. Полина показала проект «Деревенские сезоны» и выиграла 450 тысяч рублей.

– Мы разработали музыкально-просветительскую программу о традициях народов мира «Сокровищница мирового фольклора», – рассказала Ангелина Безрукова. – Планируем провести 10 культурно-просветительских мероприятий, которые будут включать в себя концерт профессиональных музыкантов, мастер-классы по традиционным танцам, играм и молодецким забавам, праздникам в традиции. Хотим сделать проекта абсолютно бесплатным, чтобы молодежь Южного Урала познакомилась с уникальными образцами других культур.

Проект «Деревенские сезоны» представляет из себя выезды в поселения районов Челябинской области с привлечением 100 молодых людей для фронтального сбора этнографического материала, мониторинга традиционной культуры в сельской территории.

Будет отобрано не менее 80 участников и после подготовки к экспедициям создадут команды, которые посетят пять районов.