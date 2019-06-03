Белый дом в Кыштыме находится в приоритетном списке памятников истории и культуры, нуждающихся в ремонте

Автор: КР от Сегодня, 12:09 Категория: Культура

Краевед, руководитель инициативной группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев предложил ограничить доступ посторонних в разрушающиеся памятники истории и культуры. В его списке 86 таких объектов, которые нуждаются в срочном ремонте. Среди них Белый дом в Кыштыме.



Краевед отметил, что в нашем городе вход в здание уже закрыт во избежание дальнейшего разрушения.

– Необходимо создать областную программу по сохранению и восстановлению этих памятников культуры с указанием конкретных сроков и источников финансирования, – сказал сайту «КР» Юрий Латышев. – Я был в Кыштыме два года назад и не думаю, что ситуация с Белым домом изменилась. Он находится в ужасном состоянии. Всю лепнину содрали, старинные лестницы заменили бетонными. Из исторических вещей осталось два заколоченных камина и две голландские печки. А ведь это единственная сохранившаяся усадьба заводовладельца Демидова в Челябинской области.

Краевед также отметил, что в Кыштыме утрачено очень много домов, которые могли иметь историческую ценность.

Юрий Латышев считает, что местным властям стоит обратить внимание на дом Дружинина, выявленный объект культурного наследия. В нём располагается станция юных туристов «Странник». А недавно включили в госреестр как объект культурного наследия регионального значения - здание прогимназии.