Школьник из Кыштыма может стать участником шоу «Голос. Дети»

Автор: КР от Сегодня, 10:40 Категория: Культура

С февраля по май этого года на территории России проходили отборочные туры на участие в уникальном проекте – музыкальной премии «MUSIC STAR KIDS – 2019». На неё было подано более 200 заявок из разных городов России и стран ближнего зарубежья. В финал прошли 48 талантливых детей, в том числе из Белоруссии и Казахстана.

Среди финалистов ученик 2б класса школы № 1 Алексей Бетехтин. Он занимается в вокальной студии «Мажор» у педагога Алёны Суминой. Отборочной тур музыкальной премии проходил в челябинском караоке-клубе «Элвис». Алексей исполнил песню поп-группы «IOWA» – «Это песня простая».

Теперь кыштымскому школьнику предстоит выступить в финальной части премии с единственным на Южном Урале симфо-джазовым оркестром в изумрудном зале гостиницы «Малахит» в Челябинске 29 сентября.

Среди жюри музыкальной премии деятели культуры Челябинска, Москвы и Лос-Анджелеса. Среди них музыкальный продюсер шоу Первого канала «Голос» и «Голос.Дети». В прошлом году пять участников финала «MUSIC STAR KIDS» стали участниками этого детского телевизионного проекта.