Педагог из Кыштыма стала победителем конкурса исторических проектов

Автор: КР от Сегодня, 15:40 Категория: Культура

Вера Тишкина со своим мужем Степаном на фестивале "Мой Белый дом"

Речь о педагоге дополнительного образования станции юных туристов «Странник» Вере Тишкиной. В заключительный день фестиваля «Времена и эпохи» в Москве она получила грант в один миллион рублей на реализацию исторического проекта. Всего победителями стали девять человек.

Вера Тишкина предложила проект воссоздания поселения уральских золотодобытчиков XIX века. Оно будет состоять из интерактивных площадок – собственно золотого поселения, работных рядов, конторы горных дел, свайки, кухни старателей. Гости смогут проследить историю развития золотодобычи, узнать, какими инструментами пользовались золотодобытчики, по каким правилам и документам проходила сдача добытых сокровищ. На «Золотой ушице» можно будет отведать деликатесы старательской кухни, поиграть в игры, услышать сказы о добыче сокровищ.

– Будем реализовывать проект в Кыштыме с друзьями и коллегами из станции юных туристов «Странник», – сказала сайту «КР» Вера Тишкина. – Но площадка будет выбрана, скорее всего, более удобная, которая сможет вместить большое количество человек. Не исключено, что она может разместиться за городом.

Непосредственные мероприятия с эффектом присутствия планируются на май-июнь 2020 года. Однако план реализации проекта достаточно гибкий и всё может сдвинуться на ближайшее время.