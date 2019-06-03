В посёлок под Кыштымом направят грант на благоустройство зоны отдыха и развитие образовательных проектов

Автор: КР от Вчера, 10:27 Категория: Культура

Руководитель проекта Анна Козлова (третья справа)

Посёлок Слюдорудник получил грант всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл». Из благотво­рительного фонда Елены и Геннадия Тимченко будет направлено 669 тысяч рублей на реализацию программы «Здесь начина­ется дружба».

Её руководите­лем стала Анна Козлова из Озёр­ска. При её участии в посёлке ежегодно проходит ярмарка «На рудниках». Вместе с ней разработкой проекта занималась педагог че­лябинской региональной обще­ственной организации Инсти­тута социальных инноваций молодежи «ПРОдвижение» Галина Ярославова.

– Уже семь лет здесь находит­ся мой гостевой дом «Ауринко», – сказала сайту «КР» Анна. – Мне хочется, чтобы этот посёлок развивался, и такая возможность появилась. В Москве проект про­шёл отбор и попал в число побе­дителей. С этого июня и до следу­ющего года для местных жителей пройдёт целая череда событий. При участии школьников пла­нируется снять документальный фильм, провести для детей квест «В поисках слюды», экологиче­ские игры, День семейного пред­принимательства.

Место для благоустройства выберут вместе с жителями. По словам старосты Слюдорудника Оксаны Киселёвой, появилась идея благоустроить крытый ко­лодец на въезде в посёлок. Вокруг него предполагается установить скамейки для отдыха.

Кроме того, для школьников за­купят футболки и предметы для проведения различных меро­приятий, в том числе туристических. В самой школе появит­ся новая современная техника, откроют научные и творческие мастерские, на базе которых специалисты из других городов будут делиться своим опытом.