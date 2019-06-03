В посёлок под Кыштымом направят грант на благоустройство зоны отдыха и развитие образовательных проектов Автор: КР от Вчера, 10:27 Категория: Культура 0 Руководитель проекта Анна Козлова (третья справа) Посёлок Слюдорудник получил грант всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл». Из благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко будет направлено 669 тысяч рублей на реализацию программы «Здесь начинается дружба». Её руководителем стала Анна Козлова из Озёрска. При её участии в посёлке ежегодно проходит ярмарка «На рудниках». Вместе с ней разработкой проекта занималась педагог челябинской региональной общественной организации Института социальных инноваций молодежи «ПРОдвижение» Галина Ярославова. – Уже семь лет здесь находится мой гостевой дом «Ауринко», – сказала сайту «КР» Анна. – Мне хочется, чтобы этот посёлок развивался, и такая возможность появилась. В Москве проект прошёл отбор и попал в число победителей. С этого июня и до следующего года для местных жителей пройдёт целая череда событий. При участии школьников планируется снять документальный фильм, провести для детей квест «В поисках слюды», экологические игры, День семейного предпринимательства. Место для благоустройства выберут вместе с жителями. По словам старосты Слюдорудника Оксаны Киселёвой, появилась идея благоустроить крытый колодец на въезде в посёлок. Вокруг него предполагается установить скамейки для отдыха. Кроме того, для школьников закупят футболки и предметы для проведения различных мероприятий, в том числе туристических. В самой школе появится новая современная техника, откроют научные и творческие мастерские, на базе которых специалисты из других городов будут делиться своим опытом. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить