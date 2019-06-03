В Кыштыме в парке у Белого дома высадили больше сотни георгинов

Автор: КР от Вчера, 18:09 Категория: Культура

Идея провести акцию «Люби­мый георгин» принадлежит ра­ботникам кыштымского исто­рико-революционного му­зея. Они разбили пять новых клумб, заказав специально для этого землю.

На 100 саженцев георгинов было потрачено 2500 рублей из городского бюджета.

К акции присоединились библиотекари, краеведы и другие кыштымцы, которые заботятся о красоте любимого города и его достопримечательностях.

– С восьмилетним внуком Львом мы принесли с собой клуб­ни георгина, чтобы посадить цветок, – сказала сайту «КР» индивидуальный предприниматель Марина Ивановна Цаплина. – Я люблю, когда вокруг красиво. Надеюсь, что акция вдохновит местных жителей быть более душевными и активными. Пусть к ним придёт понимание, что нужно заботиться не только о личных участках.

Ухаживать за георгинами будут работники музея. Раньше они уже выса­живали в парке усадьбы непри­хотливые цветы, но многие из них не выдерживали заморозков или их вытаптыва­ли прохожие.

Участники акции надеются, что в этот раз клумбы покажут себя во всей красе.