В Кыштыме в парке у Белого дома высадили больше сотни георгинов Автор: КР от Вчера, 18:09 Категория: Культура 0 Идея провести акцию «Любимый георгин» принадлежит работникам кыштымского историко-революционного музея. Они разбили пять новых клумб, заказав специально для этого землю. На 100 саженцев георгинов было потрачено 2500 рублей из городского бюджета. К акции присоединились библиотекари, краеведы и другие кыштымцы, которые заботятся о красоте любимого города и его достопримечательностях. – С восьмилетним внуком Львом мы принесли с собой клубни георгина, чтобы посадить цветок, – сказала сайту «КР» индивидуальный предприниматель Марина Ивановна Цаплина. – Я люблю, когда вокруг красиво. Надеюсь, что акция вдохновит местных жителей быть более душевными и активными. Пусть к ним придёт понимание, что нужно заботиться не только о личных участках. Ухаживать за георгинами будут работники музея. Раньше они уже высаживали в парке усадьбы неприхотливые цветы, но многие из них не выдерживали заморозков или их вытаптывали прохожие. Участники акции надеются, что в этот раз клумбы покажут себя во всей красе. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить