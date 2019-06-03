В Кыштыме в третий раз прошёл фестиваль-конкурс военных оркестров Уральского округа

Автор: КР от Сегодня, 14:48 Категория: Культура

Он был приурочен к празднованию 262-летия образования города.

Третий фестиваль военных оркестров «Фанфары Кыштыма» на стадионе ФСК открылся плац-парадом, в котором приняли участие музыканты Росгвардии из Челябинска, Екатеринбурга, Озёрска, Снежинска, Трёхгорного, Новоуральска, Калиновки и Лесного.

Гимн Российской Федерации исполнил сводный оркестр из 100 музыкантов в погонах под управлением начальника военно-оркестровой службы Уральского округа войск Национальной гвардии РФ капитана Игоря Вараксина.

На фестивале прозвучали известные и любимые песни военных лет, эстрадные композиции, популярные произведения в собственной обработке, а также попурри на тему народных песен. В рамках конкурсной программы оркестры продемонстрировали зрителям эксклюзивный номер – музыкальное дефиле.

Специальным гостем и членом жюри фестиваля-конкурса стал заслуженный артист Российской Федерации Борис Каплун, а также заместитель начальника военно-оркестровой службы полковник Борис Макаров.

Лауреатами первой степени признаны военные оркестры из города Трёхгорного и управления Росгвардии по Челябинской области. Второе место поделили оркестры из Озёрска и Снежинска. На третьей ступеньке пьедестала – оркестры из Калиновки и Лесного Свердловской области. Гран-при фестиваля завоевали военные музыканты из Новоуральска Свердловской области.