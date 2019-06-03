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В Кыштыме в третий раз прошёл фестиваль-конкурс военных оркестров Уральского округа

Автор: КР от Сегодня, 14:48 Категория: Культура

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Он был приурочен к празднованию 262-летия образования города.

 

Третий фестиваль военных оркестров «Фанфары Кыштыма» на стадионе ФСК открылся плац-парадом, в котором приняли участие музыканты Росгвардии из Челябинска, Екатеринбурга, Озёрска, Снежинска, Трёхгорного, Новоуральска, Калиновки и Лесного.

 

 

Гимн Российской Федерации исполнил сводный оркестр из 100 музыкантов в  погонах под управлением начальника военно-оркестровой службы Уральского округа войск Национальной гвардии РФ капитана Игоря Вараксина.

 

 

На фестивале прозвучали известные и любимые песни военных лет, эстрадные композиции, популярные произведения в собственной обработке, а также попурри на тему народных песен. В рамках конкурсной программы оркестры продемонстрировали зрителям эксклюзивный номер – музыкальное дефиле. 

 

 

Специальным гостем и членом жюри фестиваля-конкурса стал заслуженный артист Российской Федерации Борис Каплун, а также заместитель начальника военно-оркестровой службы полковник Борис Макаров. 

Лауреатами первой степени признаны военные оркестры из города Трёхгорного и управления Росгвардии по Челябинской области. Второе место поделили оркестры из Озёрска и Снежинска. На третьей ступеньке пьедестала – оркестры из Калиновки и Лесного Свердловской области. Гран-при фестиваля завоевали военные музыканты из Новоуральска Свердловской области. 

 


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