В Кыштыме на улице Республики появится одноимённый молодёжный центр

Автор: КР от Вчера, 14:46 Категория: Культура

Завтра, 8 июня, в центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина будет открыт молодёжный центр «Республика». Его оборудовали на первом этаже в зале массовых мероприятий.

В центре разработана интеллектуально-развлекательная программа, чтобы объединить молодёжь общими интересами.

– Оборудована мягкая зона, где посетители смогут попить кофе, поиграть в настольные игры. Есть wi-fi, – сказала сайту «КР» заместитель директора централизованной библиотечной системы Татьяна Давыдовская. – В центре «Республика» планируется проводить молодёжные выставки, мастер-классы и встречи с интересными людьми.

Открытие центра начнётся в 13:30 часов. Все желающие примут участие в командном турнире по интеллектуальной игре. Команда победителей получит подарок.

Летом молодёжный центр «Республика» будет работать с 10 до 20 часов, осенью планируется до 21 часа.