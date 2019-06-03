В Кыштыме на улице Республики появится одноимённый молодёжный центр Автор: КР от Вчера, 14:46 Категория: Культура 0 Завтра, 8 июня, в центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина будет открыт молодёжный центр «Республика». Его оборудовали на первом этаже в зале массовых мероприятий. В центре разработана интеллектуально-развлекательная программа, чтобы объединить молодёжь общими интересами. – Оборудована мягкая зона, где посетители смогут попить кофе, поиграть в настольные игры. Есть wi-fi, – сказала сайту «КР» заместитель директора централизованной библиотечной системы Татьяна Давыдовская. – В центре «Республика» планируется проводить молодёжные выставки, мастер-классы и встречи с интересными людьми. Открытие центра начнётся в 13:30 часов. Все желающие примут участие в командном турнире по интеллектуальной игре. Команда победителей получит подарок. Летом молодёжный центр «Республика» будет работать с 10 до 20 часов, осенью планируется до 21 часа. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить