В Кыштыме дети читали стихи классика мировой поэзии

Автор: КР от Вчера, 11:50 Категория: Культура

Фото центральной городской бидблиотеки имени Б. Е. Швейкина

Вчера не только в России, но и во всём мире отмечалось 220-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Этот день, 6 июня, считается Международным днём русского языка. По такому случаю в кыштымской библиотеке имени Б. Е. Швейкина для отдыхающих в пришкольных лагерях прошёл литературный квест.

Школьники побывали на площадках: «Чёрный ящик», «Я голосую» за одного из героев Пушкина, «Литературная скамейка», «Классики», «Автограф», «Кыштым читает Пушкина».

Ребята показали не только знание произведений Александра Сергеевича, но и проявили эрудицию при выполнении заданий. Помимо этого, они декламировали стихи великого поэта, за что получали призы.

Примечательно, что именно в этом году наконец-то начнутся преобразования в городском парке, который носит имя великого поэта.

Как уже сообщалось на сайте «КР», там будут проведены второй этап строительства сетей освещения и первый этап капитального ремонта дорожно-тропиночной сети. Всего на работы в парке потратят 40 миллионов рублей.