В Кыштыме определили обладателей самой длинной косы и лучшей тюбетейки

Автор: КР от Вчера, 15:45 Категория: Культура

У дома культуры металлургов в третий раз прошёл детский сабантуй.

Инициатором проведения в нашем городе национального праздника башкирского и татарского народов стала руководитель фольклорного ансамбля «Яшлек» Гульсира Истамгулова.

Праздник начался с шествия творческих коллективов.

На площадке с народными забавами самым маленьким предлагали выловить рыбу из надувного бассейна. Ребята постарше соревновались в ловкости и сноровке. Бег с коромыслом, бег с яйцом в ложке, бой подушками, хождение по бревну – эти традиционные игры, представленные на празднике, проводили работники дома культуры металлургов.

Совсем маленькие девочки могли примерить костюм башкирской невесты.

Руководитель клуба средневекового фехтования «Сокол» Вера Тишкина и её воспитанники научили ребят стрелять из лука и бороться на надувных мечах. А ещё ребятня с восторгом каталась на лошади, предоставленной станцией юных туристов «Странник».

На празднике были подведены итоги конкурса костюмов разных народов. Участники представили костюмы татарского и башкирского народов, русского и молдавского. Среди 15 участников этого конкурса были и семеро воспитанников детского сада №20, они и продемонстрировали молдавские костюмы.

В этом году в конкурсе «Краса – длинная коса» приняли участие 20 девочек. Самыми длинными оказались косы у Светланы Борисовой – 88 сантиметров, и у Аллы Кемечевой – 76 сантиметров.

В номинации «Лучшая тюбетейка сабантуя» было очень трудно выделить победителя, поэтому всех пятерых номинантов отметили дипломами.