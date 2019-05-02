Джазмены из Кыштыма завоевали Гран-при на областном фестивале

Автор: КР от Сегодня, 11:53 Категория: Культура

В Копейске прошёл III областной фестиваль духовых и эстрадно-джазовых оркестров «Город играет джаз».

На протяжении восьми часов 25 коллективов исполняли джазовые произведения 20-х и 30-х годов прошлого столетия.

Кыштым представили сразу два джаз-бэнда. Первый – старейший в нашем городе и известный далеко за его пределами оркестр джаз-комбо «Самоцвет» под руководством Петра Устинова. В прошлом году коллектив отметил 55-летний юбилей.

Вместе с «Самоцветом» в Копейске под руководством Анатолия Худякова выступил и инструментальный джазовый ансамбль «BandOz»,который в этом году вошёл в состав Народного дома.

Руководитель «BandOz» Анатолий Худяков с наградой Гран-при

На фестивале кыштымские музыканты произвели фурор. Ансамбль «BandOz» наградили Гран-при, а джаз-комбо «Самоцвет» стал лауреатом второй степени.