Зрители Кыштыма стали участниками исторического бала в приусадебном парке Демидова

Автор: КР от Вчера, 15:26 Категория: Культура

Сегодня во второй раз в парке демидовской усадьбы проходит фестиваль «Мой Белый дом». Нынче его программу организаторы решили разбить на дневную и вечернюю часть, для чего будет задействован и городской парк имени А. С. Пушкина.

Днём жители и гости Кыштыма увидели реконструкцию исторического бала. Его участникам не мешала дождливая погода станцевать полонез, вальс и французскую кадриль.

– Танцы ставил хореограф, который не имеет отношения ни к какому учреждению культуры и образования, помогающий нам по зову сердца, но его фамилию я называть не буду, – сказала сайту «КР директор центра развития туризма Кыштымского городского округа Алина Шмарина. – У нас было три семьи, которые танцевали. Это мамы с сыновьями и муж с женой. Три пары – с прошлогоднего фестиваля. Всё, что на сегодня запланировано и будет проведено, – это волеизъявление самих горожан.

Перед самой усадьбой Демидовых установили большой обеденный стол. Жители города принесли с собой угощения, которые мог отведать любой желающий.

Любители истории приняли участие в лектории. Спикекры были из разных городов, которые поделились своими исследованиями и порассуждали на тему жальнейшей судьбы Белого дома, реконструкция которого затянулась не на одно десятилетие.

Вечерняя программа начнётся в городском парке имени А. С. Пушкина в 18 часов. Сначала состоится детский, а затем и взрослый квест по историческому центру Кыштыма. Будет установят шатёр для летнего кинотеатра. Выбор фильма определили с помощью голосования в интернете. Большинство высказались за: «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» режиссёра Элема Климова.

Напомним, фестиваль "Мой Белый дом" проходит сегодня в Кыштыме в рамках Международного дня музеев.