Жители Кыштыма впервые увидят некоторые экспонаты местного музея

Автор: КР от Сегодня, 12:43 Категория: Культура

Кыштымский историко-революционный музей 18 мая станет участником Всероссийской акции «Ночь музеев-2019». На одну ночь он покажет часть своих редчайших экспонатов и поведает их истории.

Кыштымцев ждут сразу несколько площадок. Отгадать викторины, поиграть в настольные игры и посмотреть выставку детских пасхальных рисунков можно будет на «Детской». «Сокровища музея» – так названа выставка тех самых редких предметов, которые широкой публике ещё не показывались. Интереснейшая инсталляция выставки одной картины кыштымцев ожидает на площадке «Город – завод».

Акция, которая впервые готовится в нашем городе в таком формате, состоится в Международный день музеев в здании бывшей прогимназии 18 мая. Начало в 18 часов.