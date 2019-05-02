В Кыштыме памятник в честь тружеников тыла включат в госреестр объектов культурного наследия

Автор: КР от Сегодня, 12:42 Категория: Культура

Такое рекомендательное заключение в комитет Государственной охраны объектов культурного наследия Челябинской области направил историк и заведующий отделом археологии и природы Омского государственного историко-культурного музея-заповедника «Старина Сибирская» Михаил Сафаров.

По заказу этого ведомства он провёл в нашем городе две историко-культурные экспертизы памятников «Скорбящая мать», что расположен напротив радиозавода, и труженикам тыла на площади перед перед дворцом культуры «Победа».

В мае 1985 года, накануне 40-летия , по решению Кыштымского горисполкома был сооружён памятник в честь трудового героизма кыштымцев в годы Великой Отечественной войны. Монумент изготовлен на средства промышленных предприятий города по проекту скульптора М. И. Харламова и архитектора В. П. Чертовикова.

Этот памятник выполнен в виде однофигурной скульптурной композиции в полный рост высотой в 3,5 метра из бетона, тонированного под старую бронзу.

Рабочий с обнажённым торсом высоко поднимает правую руку, в которой сжимает молот. Другой рукой он держит за эфес меч, перевитый широкой лентой. Согнутая в колене левая нога опирается на невысокий холмик.

Среди жителей Кыштыма распространено также его неофициальное наименование – «Урал ковал Победу».

В заключение Михаила Сафарова указано, что это выявленный объект культурного наследия, который обладает градостроительной, художественной, исторической и мемориальной ценностью. Он рекомендует присвоить памятнику категорию историко-культурного значения: объект культурного наследия местного (муниципального) значения.

А вот по памятнику «Скорбящая мать» Михаил Сафаров сделал заключение не признавать его объектом культурного наследия.

В частности, эксперт пришёл к выводу: «…фигура матери, в целом не лишённая выразительности, композиционно не поддерживается: стена с текстом и изображением воина выполнена в типичной упрощённой манере, характерной для рядовых мемориальных комплексов малых населённых пунктов. А проведённая в 2007 году реконструкция объекта в целом усилила композиционный диссонанс, дополнительно привнеся значительные объёмы прямоугольных и кубических форм, не соответствующих плавным спокойным линиям центральной фигуры монумента».